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Sri Lanka’da peçe yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 22:05 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta terör saldırıları ile sarsılan Sri Lanka’da güvenlik nedeniyle drone kullanımının yasaklanmasının ardından kadınların peçe kullanması da yasaklandı.Sri Lanka’da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen terör saldırılarının ardından yasaklar ardı ardına gelmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta terör saldırıları ile sarsılan Sri Lanka’da güvenlik nedeniyle drone kullanımının yasaklanmasının ardından kadınların peçe kullanması da yasaklandı.
Sri Lanka’da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen terör saldırılarının ardından yasaklar ardı ardına gelmeye başladı. Ülke genelinde mevcut güvenlik durumunu göz önünde bulunduran yetkililerin drone yasağının ardından şimdi de peçe yasağı geldi. Kadınların yüzü kapatan peçe kullanımını yasaklayan yetkililer, bu kararın hala aranan saldırganların tespitini kolaylaştırmak amacıyla alındığını ifade etti.
Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, yüzü kapatan peçe ve kıyafetlerin yasaklandığını açıkladı.
Başbakan Ranil Wickremesinghe ise Adalet Bakanından burkanın yasaklanmasını öngören tüzük tasarısı talebinde bulunduğunu aktardı.
Seylan Ulema Cemiyeti (ACJU) de konuya ilişkin açıklamasında, güvenlik gerekçesi ile alınan yasağın kısa dönemli olmasını desteklediklerini ifade ederek bu yasağın uzun döneme yayılmasına karşı olduklarını aktardı. ACJU Müdür vekili Farhan Faris, “Müslüman kadınlara bu acil durumda yüzlerini örtmemeleri için yol gösterici olduk” ifadelerini kullandı. Bu yasağın kanun haline gelmesiyle insanların daha duygusallaşacağını ve bunun kötü bir etkiye neden olacağını kaydeden Faris, “Bu dini bir haktır” ifadesini kullandı.
Alınan kararın bölgede tansiyonu arttırmasından endişe ediliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden yasağa kınama
Sri Lankalı yetkililer yasağın güvenlik endişesi ile alındığını ifade etse de merkezi New York’ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü kararı kınadı. İnsan Hakları İzleme Örgütü CEO’su sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu gereksiz kısıtlama peçe kullanarak yüzünü örten kadınların evden çıkamaması anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 22 milyon Müslümanın yaşadığı Sri Lanka’da bazı kadınlar peçe takarak yüzlerinin büyük kısmını örtüyor.
Öte yandan yetkililer, 21 Nisan’da otel ve kiliselere yönelik gerçekleştiren saldırganlar ile bomba yüklü araçlar ve askeri üniforma ile kılık değiştiren intihar bombacılarının daha fazla saldırı gerçekleştirebileceği uyarısında bulundu.

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