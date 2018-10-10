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Sri Lanka'da sel: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 17:42 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da sel: 9 ölü

Sri Lanka'nın güneyinde meydana gelen sellerde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şinhua'da yer alan habere göre, Doğal Afet Yönetim Merkezi Sözcüsü Pradeep Kodippili, Sri Lanka'da geçen haftadan beri etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 9 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 17 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sellerden 70 bin kişinin etkilendiğini vurgulayan Kodippili, en az 15 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Ülkenin güneyinde yolların sular altında kaldığı ve bazı bölgelerde toprak kayması tehlikesi olduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
sel Sri Lanka şiddetli yağış

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