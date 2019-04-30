Sri Lanka'da sosyal medya yasağı kaldırıldı

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka'da Paskalya gününde düzenlenen terör saldırılarının ardından uygulamaya konulan sosyal medya yasağı kaldırıldı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Facebook, WhatsApp, YouTube ve diğer popüler sosyal paylaşım sitelerine getirilen engellemenin kaldırıldığını açıkladı.

Sirisena öte yandan vatandaşlara sosyal medyada "sorumlu davranmaları" çağrısında bulundu.

Sri Lanka hükümeti terör saldırılarının ardından asılsız haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla Facebook ve Instagram dahil sosyal paylaşım sitelerini geçici engelleme kararı almıştı.

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar yaşanmıştı. Yetkililer, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

