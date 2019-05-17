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Sri Lanka'da sosyal medya yasağı kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 21:34 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da sosyal medya yasağı kaldırıldı

Sri Lanka'da bazı cami ve Müslümanlara ait dükkanlara yönelik saldırılar üzerine hafta başında sosyal medya platformlarına getirilen engelleme kaldırıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sri Lanka Hükümet Enformasyon Dairesi, vatandaşların, artık Facebook, WhatsApp, Viber ve diğer sosyal medya platformlarına erişim sağlayabileceğini açıkladı.

Daire, geçen hafta sonu Sri Lanka'nın batısında Chilaw'da camiler ve Müslümanlara ait dükkanlara taşlarla saldırılması üzerine bütün sosyal medya platformlarının kullanımının geçici süreyle durdurulduğunu duyurmuştu.

Sosyal medya yasağının, Facebook ve benzeri sosyal paylaşım platformlarında tehdit içeren mesajlar verilmesini önlemek amacıyla getirildiği ifade edilmişti.

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar yaşanmıştı. Yetkililer, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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