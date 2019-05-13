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Sri Lanka'da sosyal medya yasaklandı

13.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

Müslümanları hedef alan saldırılarla sarsılan Sri Lanka'da sosyal medya platformlarına erişim yine engellendi.

Söz konusu saldırıların bir Facebook paylaşımı üzerinden alevlendiği iddia ediliyor.Sri Lanka'da sosyal medya platformlarına erişim, ülkedeki Müslüman karşıtı eylemler gerekçe gösterilerek durduruldu.

Pazartesi günü Colombo Daily Mirror gazetesinde yer alan habere göre, ülkede Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra WhatsApp, Viber ve Snapchat gibi mesajlaşma uygulamalarına da erişim geçici olarak engellendi.

Kısa süre önce polis, sahibi Müslüman olan dükkan ve camilerin saldırıya uğradığı Chilaw kentinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Olaylar kapsamında protestocular, cami ve dükkanlara taş atarak saldırmıştı. İddialara göre, Chilaw'daki olaylar bir Facebook paylaşımı altında başlayan bir tartışmayla alevlenmişti. Polis, bir Müslüman dükkan sahibini, tehdit olarak anlaşılan "Bir gün ağlayacaksınız" yorumundan ötürü gözaltına almıştı.

Pazar günü uzun bir sürenin ardından Katolik kiliselerinde ilk kez ayin yapılmıştı. Pazartesi günü de ilkokullar üç haftalık bir aranın ardından yeniden açıldı ancak sınıflar, aileler çocuklarını okula göndermemeyi tercih ettiği için boş kaldı.

Sri Lanka'da Paskalya Yortusu'nda düzenlenen eş zamanlı saldırılarda üç kilise ve beş yıldızlı üç otel hedef alınmıştı. IŞİD'in üstlendiği saldırılarda en az 258 kişi yaşamını yitirmiş ve yaklaşık 500 kişi yaralanmıştı. Saldırıların hemen ardından sosyal medyaya erişim bir süreliğine engellenmişti.

Tropik bir ada olan Sri Lanka'nın nüfusu yüzde 70 Budist, yüzde 12 Hindu, yüzde 10 Müslüman ve yüzde 7 Hristiyanlardan oluşuyor.

epd/BÜ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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