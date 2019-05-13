Sri Lanka'da sosyal medya yasaklandı

Söz konusu saldırıların bir Facebook paylaşımı üzerinden alevlendiği iddia ediliyor.Sri Lanka'da sosyal medya platformlarına erişim, ülkedeki Müslüman karşıtı eylemler gerekçe gösterilerek durduruldu.

Pazartesi günü Colombo Daily Mirror gazetesinde yer alan habere göre, ülkede Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra WhatsApp, Viber ve Snapchat gibi mesajlaşma uygulamalarına da erişim geçici olarak engellendi.

Kısa süre önce polis, sahibi Müslüman olan dükkan ve camilerin saldırıya uğradığı Chilaw kentinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Olaylar kapsamında protestocular, cami ve dükkanlara taş atarak saldırmıştı. İddialara göre, Chilaw'daki olaylar bir Facebook paylaşımı altında başlayan bir tartışmayla alevlenmişti. Polis, bir Müslüman dükkan sahibini, tehdit olarak anlaşılan "Bir gün ağlayacaksınız" yorumundan ötürü gözaltına almıştı.

Pazar günü uzun bir sürenin ardından Katolik kiliselerinde ilk kez ayin yapılmıştı. Pazartesi günü de ilkokullar üç haftalık bir aranın ardından yeniden açıldı ancak sınıflar, aileler çocuklarını okula göndermemeyi tercih ettiği için boş kaldı.