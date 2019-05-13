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Sri Lanka'da sosyal medyaya yeniden engelleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 08:05 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da sosyal medyaya yeniden engelleme

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka'da hükümet, 21 Nisan'da düzenlenen terör saldırılarının ardından dün ülkedeki bazı cami ve Müslümanlara ait dükkanlara yapılan saldırılar üzerine sosyal medya platformlarına yeniden geçici engel koydu.

Sri Lanka Hükümet Enformasyon Dairesinden yapılan açıklamada, dün ülkenin batısındaki kıyı kenti Chilaw'da bulunan camiler ve Müslümanlara ait dükkanlara taşlarla saldırılması üzerine, ülke sınırları içinde bütün sosyal medya platformlarının kullanımının geçici süreliğine kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, sosyal medya yasağının, Facebook ve benzeri ortamlarda tehdit içeren mesajlar verilmesini önlemek üzere getirildiği ifade edildi.

Bu arada ülkenin Bingiriya, Dummalasooriya ve Kuliyapitiya bölgelerinde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabah kaldırıldı.

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar yaşanmıştı. Yetkililer, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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