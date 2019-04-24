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Sri Lanka'da terör saldırıları sonrası güvenlik bürokrasisine neşter

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 21:42 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Paskalya terör saldırılarıyla ilgili ihmalleri nedeniyle güvenlik bürokrasisindeki üst düzey isimlerin yerine 24 saat içinde yeni atamalar yapılacağını açıkladı

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, ülkede Paskalya günü yaşanan terör saldırılarındaki görev ihmalleri nedeniyle savunma müsteşarı, genelkurmay başkanı ve emniyet müdürünün görevden alınacağını ve bu kişilerin yerine 24 saat içinde yeni atamalar yapılacağını duyurdu.

Sirisena, televizyondan halka hitaben yaptığı konuşmada, terör saldırıları öncesinde uyarı nitelindeki istihbarat raporlarını değerlendirip gerekli önlemleri almayan güvenlik kurumlarının yöneticilerinin görevden alınacağını ve kurumların terörle mücadele eş güdümü sağlamak üzere yeniden yapılandırılacağını duyurdu.

Savunma müsteşarı, genelkurmay başkanı ve emniyet müdürünün istifalarını istediğini belirten Devlet Başkanı Sirisena, yerlerine 24 saat içinde yeni atamaların yapılacağını belirtti.

Güvenlik kurumlarının başındakilerin dost bir komşu ülkeden saldırılarla ilgili gelen uyarıların ve eldeki mevcut diğer istihbarat bilgilerinin gereğini yapmadıkları gibi kendisini de bilgilendirmediklerinin altını çizen Sirisena, "Bu ülkenin istihbarat birimlerinin aktardığı bilgiler ilgililerce tarafıma iletilmemiştir. Eğer durum böyleyse ivedilikle önlem alınmalıdır. Görevini yerine getiremeyenler hakkında gereği yapılacaktır." dedi.

- 8 ülkeden terörle mücadelede destek sözü

Şu ana dek terörle mücadelede gerekli istihbarat kabiliyetine ve teknolojik donanıma sahip 8 ülkenin Sri Lanka'ya destek sözü verdiğini ifade eden Sirinesa, "İnanıyorum ki güvenlik sektörünün bu şekilde yeniden yapılandırılması, dışarıdan alacağımız uzmanlık deneyimiyle birleştiğinde terör tehdidinin çok yakında kökü kazınmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, daha önce yaptığı açıklamada, Paskalya gününde yaşanan saldırılardan yerel terör örgütü "Ulusal Tevhid Cemaati"ni sorumlu tutmuştu. Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.

Terör örgütü DEAŞ sözde haber ajansı aracılığıyla yayımladığı açıklamada, saldırıları üyelerinin gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü.

Emniyet Müdür Yardımcısı Priyalal Disanayaka imzasıyla yayımlanan, ülkenin 4 güvenlik birimine gönderilen 11 Nisan tarihli bir istihbarat raporunda, Ulusal Tevhid Cemaatinin Paskalya törenleri sırasında kiliselere yönelik saldırı planladığına dair bilgilerin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Hint istihbaratının Sri Lankalı yetkilileri ülkedeki ilk terör saldırısından 2 saat önce uyardığı iddia edilmişti.

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 359 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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Paskalya terör saldırıları Sri Lanka Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena

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