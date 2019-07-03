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Sri Lanka'da terör saldırıları turizme darbe vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 22:58 | Son Güncelleme

Haziran ayında ülkeyi ziyaret eden turist sayısı önceki yıla göre yüzde 57 azaldı - Yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk 6 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 geriledi

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka'da 21 Nisan Paskalya günü düzenlenen, 290 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının ardından ülkeye gelen yabancı turist sayısının düştüğü bildirildi.

Sri Lanka Turizm Kalkınma Otoritesinin yayımladığı verilere göre, terör saldırılarının ardından turizm sezonunun ilk ayı haziranda, ülkeyi ziyaret eden turist sayısı önceki yıla göre yüzde 57 azaldı.

Haziran 2018'de ülkeyi ziyaret eden turist sayısı 146 bin 828 iken, bu yıl rakam 63 bin 72'de kaldı.

Öte yandan, yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk 6 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 azaldı.

Ada ülkesi geçen yılın ilk 6 ayında 1 milyon 164 bin 647 yabancı ziyaretçiyi ağırlarken, bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon 8 bin 449 turist seyahat için Sri Lanka'yı tercih etti.

- Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka terör saldırısı

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