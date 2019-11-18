Sri Lanka'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Rajapaksa yemin etti

Sri Lanka'da pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Gotabaya Rajapaksa yemin ederek göreve başladı.

Seçimde geçerli oyların yüzde 51,68'ini alarak Cumhurbaşkanı seçilen Sri Lanka Halk Cephesi adayı Rajapaksa için, MÖ 104 yılında inşa edilen, tarihi Ruwanweli Seya Budist Tapınağı'nda yemin töreni yapıldı.

Başyargıç Jayantha Jayasuriya huzurunda yemin eden eski Savunma Bakanı Rajapaksa, törenin ardından halka hitap etti.

- Azınlıklara mesaj

Konuşmasında nüfusun çoğunluğunu oluşturan Singala etnik grubuna ve Budist inanca mensup kişilerin oylarıyla iktidara geldiğinin farkında olduğunu vurgulayan Rajapaksa, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimini yalnızca Singala halkının oylarıyla kazanabileceğimi bilsem de Tamil ve Müslüman halklara da bu zaferin parçası olmaları için çağrı yaptım. Ama tepkileri beklediğim gibi olmadı. Şimdi cumhurbaşkanınız olarak bir kez daha sizi gerçek Sri Lankalılar olarak ülkemizin gelecekteki kalkınması için seferber olmaya çağırıyorum."

Rajapaksa, Singala kültürünü ve Budist inancını öncelikli olarak koruyacağını ve devlet desteği sağlayacağını ancak azınlık kimliklere de kendi etnik ve dini kültürlerini yaşatma şansı tanıyacağını belirtti.