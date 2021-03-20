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Sri Lanka’da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 14 ölü, 30 yaralı

20.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sri Lanka’nın Passara kasabasında bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı.Sri Lanka’nın başkenti Colombo’ya 357 kilometre uzaklıktaki Passara kabasında bir yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı.

Sri Lanka’nın Passara kasabasında bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı.
Sri Lanka’nın başkenti Colombo’ya 357 kilometre uzaklıktaki Passara kabasında bir yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı. Polis sözcüsü, feci kaza sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 30 kişinin yaralandığını açıkladı. Moneragala-Badulla yolu üzerinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerden 5’inin kadın, otobüs şoförü dahil 9’unun da erkek olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre kazanın şoförün dikkatsizliğinden kaynaklandığı ifade edildi.

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