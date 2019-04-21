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Sri Lanka'daki kilise ve otellere saldırılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 13:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: - "Sri Lanka'da, kiliseler de dahil olmak üzere birçok yerde masum insanları hedef alan terör saldırılarını şiddetle kınıyorum" - "Her türlü terörizmle mücadele eden bir ülke olarak Sri Lanka halkının acısını hissediyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Sri Lanka'da yapılan terör saldırılarını kınadı.

Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka'da, kiliseler de dahil olmak üzere birçok yerde masum insanları hedef alan terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu, tüm insanlığa yapılan bir saldırıydı. Her türlü terörizmle mücadele eden bir ülke olarak Sri Lanka halkının acısını hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu sabah Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırı gerçekleştirilmişti. Şinhua ajansı, kilise ve otellerdeki patlamalarda 185 kişinin yaşamını yitirdiğini, 469 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Sabahki saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında 7. patlama meydana gelmişti. 8. patlamanın ardından ise ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

En az ikisinin intihar saldırısı olduğu sanılan saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun kınama Sri Lanka

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