Sri Lanka'daki kilise ve otellere saldırılar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sri Lanka'daki kilise ve otellere saldırılarla ilgili, "Nerede ve kim tarafından yapılıyor olursa olsun, masum insanların hayatına kasteden her türlü saldırı; bütün dini, hukuki ilkelere aykırıdır ve insanlığın vicdanına karşı işlenmiş en büyük suçtur." ifadelerini kullandı.

Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce insanın yaralanmasına neden olan Sri Lanka'daki terör saldırılarını kınadı.

Savaşlarda bile mabetleri ve masumları dokunulmaz ilan eden bir dinin mensupları olarak bu menfur saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Erbaş, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve uluslarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Nerede ve kim tarafından yapılıyor olursa olsun, masum insanların hayatına kasteden her türlü saldırı; bütün dini, hukuki ilkelere aykırıdır ve insanlığın vicdanına karşı işlenmiş en büyük suçtur. Farklılıkları düşmanlığa dönüştürerek korku ve güvensizlik oluşturma amacına hizmet eden bu tür saldırılar, dünya barışını, insanlığın ortak huzurunu ve geleceğini tehdit etmektedir. Dolayısıyla tüm dünya ırk, inanç ve coğrafya ayrımı yapmaksızın terör faaliyetlerine ve saldırılarına karşı daha duyarlı ve hassas olmalı; bütün insanlığın huzuru ve yeryüzünün güvenliği için daha çok gayret göstermelidir."

