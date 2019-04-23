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Sri Lanka'daki saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 17:59 | Son Güncelleme

YİĞİT ALİ ÇAVUŞ'UN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da pazar günü düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren mühendislerden Yiğit Ali Çavuş, için ikindi namazında Yeni Mezarlık Camii'nde tören düzenlendi.

Sri Lanka'daki saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da (2)

YİĞİT ALİ ÇAVUŞ'UN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da pazar günü düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren mühendislerden Yiğit Ali Çavuş, için ikindi namazında Yeni Mezarlık Camii'nde tören düzenlendi.
Burada düzenlenen törene Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, siyasi parti ve STK temsilcileri ile yakınları katıldı. Cenaze öncesi babası Mehmet, annesi Gülhan ve yakınları Yiğit Ali Çavuş'un, Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak gözyaşı döktü.
Yiğit Ali Çavuş'un cenazesi Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Sri Lanka'daki saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da (2)Sri Lanka'daki saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da (2)Sri Lanka'daki saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da (2)Sri Lanka'daki saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da (2)

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