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Sri Lanka'daki saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 18:07 | Son Güncelleme

TERÖR KURBANI MÜHENDİS NARİÇİ, GÖLBAŞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ Sri Lanka'daki terör saldırısında yaşamını yitiren mühendislerden Serhan Selçuk Nariçi, için ikindi vakti Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Sri Lanka'daki saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da (3)

TERÖR KURBANI MÜHENDİS NARİÇİ, GÖLBAŞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ
Sri Lanka'daki terör saldırısında yaşamını yitiren mühendislerden Serhan Selçuk Nariçi, için ikindi vakti Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken baba Mehmet ile anne Gönül Nariçi'ni yakınları teskin etti. Yakınlarının tabutuna çiçekler bıraktığı mühendis Serhan Selçuk Nariçi'nin cenaze namazına; Adıyaman Vali Yardımcıları Adem Kaya, Bedir Deveci, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ilçe protokolü ile vatandaşlar ve yakınları katıldı.
Serhan Selçuk Nariçi’nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yarbaşı Belediye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Sri Lanka'daki saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da (3)Sri Lanka'daki saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da (3)Sri Lanka'daki saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da (3)Sri Lanka'daki saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da (3)

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