"Sri Lanka'daki saldırılar Yeni Zelanda'daki terör saldırısının intikamıydı" iddiası

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka'da Savunma ve Kitle İletişiminden Sorumlu Devlet Bakanı Ruwan Wijewardene, Paskalya gününde kiliseleri ve otelleri hedef alan terör saldırılarının Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta iki camiye düzenlenen terör saldırısının "intikamını almak için" yapıldığına dair ellerinde bilgi olduğunu ileri sürdü.
Bakan Wijewardene, parlamentoya yaptığı açıklamada, aralarında kiliselerin ve büyük otellerin olduğu 8 noktaya düzenlenen bombalı saldırıların, "aşırılıkçı bir grup tarafından Christchurch saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğine" dair ellerinde bilgi olduğunu belirtti.
Sri Lanka güvenlik birimlerini terörle ilgili zafiyet içinde olmakla suçlayan Wijewardene, "Şu ana kadar istihbarat birimlerinin saldırıdan haberdar olduğunu ve sorumlu bazı kişilerin ilgili birimleri uyardığını biliyoruz. Fakat bu durumdan yalnızca az sayıdaki yetkilinin bilgisi olduğu anlaşılıyor." dedi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ofisinden yapılan açıklamada, Sri Lanka'nın yaptığı soruşturmanın henüz erken safhada olduğu belirtilerek "Bu türden bir değerlendirmeye ulaşabilecek istihbarat bilgisi Yeni Zelanda'ya ulaşmamıştır." ifadesi kullanıldı.
Wijewardene'nin açıklaması, terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları üstlenmesinin ardından geldi. Örgüt, sözde haber ajansı aracılığıyla yayımladığı açıklamada, saldırıları DEAŞ üyelerinin gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü.
Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, daha önce yaptığı açıklamada, Paskalya gününde yaşanan terör saldırılarından "Ulusal Tevhid Cemaati" adlı yerel bir terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiği ifade edilmişti.
Öte yandan Emniyet Müdür Yardımcısı Priyalal Disanayaka imzasıyla yayımlanan, ülkenin 4 güvenlik birimine gönderilen 11 Nisan tarihli bir istihbarat raporunda, Ulusal Tevhid Cemaati'nin Paskalya törenleri sırasında kiliselere yönelik saldırı planladığına dair bilgilerin yer aldığı ortaya çıkmıştı.
Sri Lanka'da önceki gün Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.
Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.
Sri Lanka makamları saldırılarda 310 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklanmıştı.
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