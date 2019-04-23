"Sri Lanka'daki saldırılar Yeni Zelanda'daki terör saldırısının intikamıydı" iddiası

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka'da Savunma ve Kitle İletişiminden Sorumlu Devlet Bakanı Ruwan Wijewardene, Paskalya gününde kiliseleri ve otelleri hedef alan terör saldırılarının Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta iki camiye düzenlenen terör saldırısının "intikamını almak için" yapıldığına dair ellerinde bilgi olduğunu ileri sürdü.

Bakan Wijewardene, parlamentoya yaptığı açıklamada, aralarında kiliselerin ve büyük otellerin olduğu 8 noktaya düzenlenen bombalı saldırıların, "aşırılıkçı bir grup tarafından Christchurch saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğine" dair ellerinde bilgi olduğunu belirtti.

Sri Lanka güvenlik birimlerini terörle ilgili zafiyet içinde olmakla suçlayan Wijewardene, "Şu ana kadar istihbarat birimlerinin saldırıdan haberdar olduğunu ve sorumlu bazı kişilerin ilgili birimleri uyardığını biliyoruz. Fakat bu durumdan yalnızca az sayıdaki yetkilinin bilgisi olduğu anlaşılıyor." dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ofisinden yapılan açıklamada, Sri Lanka'nın yaptığı soruşturmanın henüz erken safhada olduğu belirtilerek "Bu türden bir değerlendirmeye ulaşabilecek istihbarat bilgisi Yeni Zelanda'ya ulaşmamıştır." ifadesi kullanıldı.