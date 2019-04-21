HABER

Sri Lanka'daki saldırılarda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 13:43 | Son Güncelleme

Sri Lanka'daki saldırılarda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Sri Lanka'da otel ve kiliselere yönelik düzenlenen saldırılarda 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sri Lanka'da otel ve kiliselere yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 2 Türk vatandaşı mühendis yaşamını yitirdi.

Bu sabah Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırı gerçekleştirilmişti. Şinhua ajansı, kilise ve otellerdeki patlamalarda 185 kişinin yaşamını yitirdiğini, 469 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Sabahki saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında 7. patlama meydana gelmişti. 8. patlamanın ardından ise ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

En az ikisinin intihar saldırısı olduğu sanılan saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
Genç yeteneklerin lezzet yarışıGenç yeteneklerin lezzet yarışı
Kilise yerine kafeteryada Paskalya Bayramı kutlamasıKilise yerine kafeteryada Paskalya Bayramı kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli: YSK, İstanbul'daki yolsuzluklara bigane kalamaz

Bahçeli: YSK, İstanbul'daki yolsuzluklara bigane kalamaz

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 185 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 185 kişi öldü

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu'nda korkutan yangın!

İzmir'de sıcak dakikalar! Kar maskeli 2 kişi NATO lojmanlarına saldırdı!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Asker eğlencesi karıştı! Sandalye, sopa ve demir çubuklar havada uçuştu!

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.