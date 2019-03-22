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Sri Lanka'daki savaş suçlarıyla ilgili soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 20:30 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da Tamiller, savaş suçlarıyla ilgili soruşturmaya yabancı uzmanların katılmasını istedi

Sri Lanka'da Tamiller, onlarca yıl süren iç savaş sırasında işlendiği iddia edilen savaş suçları soruşturmasına yabancı uzmanların katılmasını talep etti.

Tamil Ulusal İttifakı Milletvekili Mathiaparanan Abraham Sumanthiran, parlamentoda, Sri Lanka'da insan hakları ihlalleri ve savaş suçları iddialarıyla ilgili soruşturmaya yabancı uzmanların dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Sumanthiran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyinin Eylül 2015'teki raporunun hemen ardından, ülkede yabancı yargıçların görev yapacağı karma mahkemeler kurulacağının ilan edildiğini hatırlatarak, Sri Lanka Hükümetinin bu yöndeki taahhütlerini yerine getirmemesi halinde Tamillerin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuracağını kaydetti.

BM İnsan Hakları Konseyi dün Sri Lanka'ya, iddialarla ilgili güvenilir bir soruşturma için 2 yıl daha ek süre tanıdı.

Sri Lanka'da Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi, Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız bir devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı. Sri Lanka ordusu, Tamil isyancılarını 2009 yılında yenilgiye uğratmıştı.

Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü tahmin edilen iç savaşta iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti.

Sri Lanka, senelerdir uluslararası toplumun savaş suçu iddiaları hakkında bağımsız soruşturma çağrılarını dikkate almamakla eleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
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