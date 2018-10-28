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Sri Lanka'daki siyasi kriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 15:34 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Karu Jayasuriya, görevden alınan Başbakan Ranil Wickremesinghe'ye güvenoyu hakkı tanınması çağrısı yaptı

COLOMBO (AA) - Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da Meclis Başkanı Karu Jayasuriya, Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'ya görevden alınan Başbakan Ranil Wickremesinghe'ye güvenoyu hakkı tanınmasını istedi.

Meclis Başkanı Jayasuriya, Sirisena'ya yazdığı mektupta, parlamentonun çalışmalarının askıya alınmasının "arzu edilmeyen ciddi sonuçlara yol açabileceği" uyarısı yaparak görevden alınan Wickremesinghe'ye güvenoyu fırsatı tanınmasını talep etti.

Sirisena, 26 Ekim'de anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Wickremesinghe'yi görevden alarak yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı getirmişti.

Wickremesinghe görevden alınmasının ardından "parlamentoda çoğunluğun desteğine sahip olduğunu" öne sürerek parlamentonun ülkedeki siyasi krizi çözmesine izin vermesi gerektiğini savunmuştu.

Sirisena böylesi bir güvenoyu girişimini engellemek üzere parlamento çalışmalarını gelecek ayın 16'sına kadar askıya aldığını açıklamıştı.

İlk kez 2005'te devlet başkanlığı koltuğuna oturan ve 2010'da tekrar seçilen Rajapaksa, 8 Ocak 2015'te yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ise Sirisena'ya karşı kaybetmiş, 17 Ağustos 2015'te düzenlenen genel seçimlere başbakan adayı olarak katılmıştı.

Seçimde, Devlet Başkanı Sirisena'nın desteklediği Wickremesinghe liderliğindeki Ulusal Cephe (UNF) oyların yüzde 45,7'sini alırken, eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'nın liderliğinde seçime giren Halkın Birleşik Özgürlük İttifakı (UPFA) yüzde 42,4'te kalmıştı.

Sirisena, seçimlere bir hafta kala Rajapaksa'ya gönderdiği ve basınla paylaştığı mektupta, parlamentoda çoğunluğu elde etse bile kendisini başbakan olarak görevlendiremeyeceğini açıklamıştı.

Ülkenin en güçlü iki partisi arasında 21 Ağustos 2015'te koalisyon hükümeti kurulmasını öngören anlaşma imzalanmış, Wickremesinghe başbakanlık görevine getirilmişti.

Sirisena, Wickremesinghe tarafından sunulan bazı ekonomik reformları onaylamamıştı.

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