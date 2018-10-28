Sri Lanka'daki siyasi kriz

COLOMBO (AA) - Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da, Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi görevden alma sebebinin, kendisine yönelik bir suikast planına kabineden bir bakanın adının karıştığı iddiası olduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Sirisena, televizyondan yayınlanan açıklamasında, müfettişlerce sorgulanan bir kişinin, kendisine yönelik suikast planı iddiası kapsamında, bir bakanının adını verdiğini söyledi.

Sirisena, bu şartlar altında kendisi için tek seçeneğin, Wickremesinghe'i başbakanlık görevinden alarak, yerine geçmesi ve yeni bir hükümet kurması için eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı davet etmek olduğunu ifade etti.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgide saklı kalmış bazı detaylar olduğunu vurgulayan Sirisena, "Bilgiyi veren kişi, kabineden bir bakanın, bana yönelik suikast planıyla alakası olduğuna ilişkin açıklamada bulundu." dedi.

Sirisena, söz konusu bakanının adını açıklamadı.

- Petrol Bakanlığı'nda kalabalığa ateş açıldı

Öte yandan polis kaynakları, görevden alınan Wickremesinghe hükümetinde petrol bakanı olan Arjuna Ranatunga'nın bakanlığa girdiği esnada etrafında toplanan ve kendisini protesto eden Rajapaksa destekçilerine, bir koruması tarafından ateş açıldığını bildirdi.