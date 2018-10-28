HABER

Sri Lanka'daki siyasi kriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 19:23 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, başbakanı görevinden, kendisine yönelik bir suikast planına kabineden bir bakanın adının karıştığı iddiaları üzerine aldığını duyurdu - Görevden alınan başkakanın hükümetinde petrol bakanlığı yapan Arjuna Ranatunga'nın bakanlığa girmesini protesto eden gruptan 1 kişi öldü

COLOMBO (AA) - Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da, Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi görevden alma sebebinin, kendisine yönelik bir suikast planına kabineden bir bakanın adının karıştığı iddiası olduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Sirisena, televizyondan yayınlanan açıklamasında, müfettişlerce sorgulanan bir kişinin, kendisine yönelik suikast planı iddiası kapsamında, bir bakanının adını verdiğini söyledi.

Sirisena, bu şartlar altında kendisi için tek seçeneğin, Wickremesinghe'i başbakanlık görevinden alarak, yerine geçmesi ve yeni bir hükümet kurması için eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı davet etmek olduğunu ifade etti.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgide saklı kalmış bazı detaylar olduğunu vurgulayan Sirisena, "Bilgiyi veren kişi, kabineden bir bakanın, bana yönelik suikast planıyla alakası olduğuna ilişkin açıklamada bulundu." dedi.

Sirisena, söz konusu bakanının adını açıklamadı.

- Petrol Bakanlığı'nda kalabalığa ateş açıldı

Öte yandan polis kaynakları, görevden alınan Wickremesinghe hükümetinde petrol bakanı olan Arjuna Ranatunga'nın bakanlığa girdiği esnada etrafında toplanan ve kendisini protesto eden Rajapaksa destekçilerine, bir koruması tarafından ateş açıldığını bildirdi.

Colombo Ulusal Hastanesi sözcülerinden Pushpa Soyza, Petrol Bakanlığında açılan ateş sonrası hastaneye yaralı 3 kişi getirildiğini, yaralılardan birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın ardından koruma görevlisinin tutuklandığı kaydedildi.

Devlet Başkanı Sirisena, 26 Ekim'de Başbakan Wickremesinghe'yi görevden almasının ardından dün, parlamento çalışmalarını 16 Kasım'a kadar ertelemişti.

Meclis Başkanı Jayasuriya, Sirisena'ya yazdığı mektupta, parlamentonun çalışmalarının askıya alınmasının "arzu edilmeyen ciddi sonuçlara yol açabileceği" uyarısı yaparak görevden alınan Wickremesinghe'ye güvenoyu fırsatı tanınmasını talep etmişti.
\

- Suikast iddiası

Sirinesa, bu ay içinde, bakanlar kurulu toplantısında kabine üyelerine, kendisine yönelik bir suikast planı olduğu bilgisini aldığını ve bunun arkasında Hint istihbaratının bulunduğu söylemişti.

İddiaların basına sızmasının ardından Hindistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, iddiaların "tamamıyla temelsiz ve yalan" olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, iddiaların, iki lider arasında güvensizlik yaratarak komşu ülkeler arasındaki dostane ilişkilere zarar vermeyi amaçlayan "sinsi ve art niyetli bir girişim" olduğu kaydedilmişti.

Devlet Başkanı Sirisena da sözlerinin yanlış alıntılandığını ve çarpıtıldığını, suikast girişimiyle ilgili konuşmada Hint gizli servislerini ve Başbakan Narendra Modi'yi suçlayan bir ifade kullanmadığını ifade etmiş ve basına yansıyan iddiaları derhal yalanladığı için Modi'ye teşekkür etmişti.

Öte yandan iddiaların Sri Lanka'da Devlet Başkanı Sirisena ile Başbakan Ranil Wickremesinghe arasındaki anlaşmazlık ve çekişmelerden kaynaklandığı ileri sürülmüştü.

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli telekonferansla partililere seslendiTarım ve Orman Bakanı Pakdemirli telekonferansla partililere seslendi
Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldüSüleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Maithripala Sirisena Ranil Wickremesinghe Sri Lanka suikast

En Çok Okunan Haberler

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

İlginizi Çekebilir

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.