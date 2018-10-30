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Sri Lanka'daki siyasi kriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 18:41 | Son Güncelleme

Binlerce Sri Lankalı, ülkedeki siyasi krizi çözmek için çalışmaları askıya alınan meclisin toplanması talebiyle yürüyüş düzenledi

COLOMBO (AA) - Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da binlerce kişi, ülkede giderek derinleşen siyasi krizin çözümü için çalışmaları 16 Kasım'a kadar askıya alınan Meclisin bir an önce toplanması talebiyle yürüyüş yaptı.

Başkent Colombo'da toplanan binlerce Sri Lankalı, Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın, Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi görevden alması üzerine başlayan ve giderek derinleşen siyasi krizin çözümü için Devlet Başkanından parlamentoyu bir an önce toplamasını talep etti.

Aralarında milletvekilleri ve aktivistlerin de olduğu 10 binden fazla kişinin katıldığı protestoda, Sirisena'nın başbakanı görevden almasına tepki gösteren göstericiler, demokrasi yanlısı sloganlar attı.

Görevden alınan Wickremesinghe'nin taraftarları, "Anayasa'ya zarar veren diktatörlüğü mağlup edelim", "Demokrasiyi yeniden tesis edelim" ve "Parlamento toplansın" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericilere seslenen Ranil Wickremesinghe, Maithripala Sirisena'nın parlamentoyu dışlayarak, yürütme yetkilerini demokrasiye karşı kullandığını savundu.

Wickremesinghe, "Burada, ülkemizdeki demokrasiyi korumak için toplandık." dedi.

Meclis Başkanı Karu Jayasuriya da dün, Devlet Başkanı Sirisena'ya milletvekillerini bir araya getirme çağrısında bulunduğunu ifade ederek, "Bazıları bu meseleyi sokaklarda çözmeye çalışıyor. Eğer böyle giderse, katliam yaşanabilir." demişti.

- Siyasi kriz

Devlet Başkanı Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Wickremesinghe'yi 26 Ekim'de görevden alarak yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı getirmiş ve 27 Ekim'de, parlamento çalışmalarını gelecek ayın 16'sına kadar askıya aldığını açıklamıştı.

Görevden alınan Wickremesinghe hükümetinde Petrol Bakanı olan Arjuna Ranatunga'nın pazar günü bakanlık binasına girdiği esnada etrafında toplanan ve kendisini protesto eden Rajapaksa destekçilerine bir koruması tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.
Ranatunga'nın dün, yaşanan olayla ilgili gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Diğer yandan, parlamentoda çoğunluğa sahip olduğunu söyleyen Wickremesinghe da "Parlamento, kimin çoğunluğa sahip olduğuna karar verebilir ve hepimiz ona uyarız. Şu an bir boşluk ve anayasal kriz var. İşte bu yüzden parlamentonun toplanmasının istiyoruz." diye konuşmuştu.

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Maithripala Sirisena Ranil Wickremesinghe Sri Lanka

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