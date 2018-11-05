Sri Lanka'daki siyasi kriz

Jayasuriya, Devlet Başkanı Sirisena'nın, Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi görevden alması üzerine başlayan siyasi krizin çözümü için parlamentonun derhal toplanmaması halinde çıkabilecek şiddet olaylarına karşı uyarıda bulunarak, "Bazıları bu meseleyi sokaklarda çözmeye çalışıyor. Eğer böyle giderse katliam yaşanabilir." demişti.

Meclisteki eski hükümet üyelerinin haklarının gasbedildiğine dair taleplerini kendisine bildirdiklerini kaydeden Jayasuriya, "Şu durumda göreve getirilen Rajapaksa mecliste çoğunluğu sağlayana kadar eski hükümeti tanımak zorundayım. Yeni parti (Halkın Birleşik Özgürlük İttifakı) mecliste çoğunluğu sağlayamadığı sürece Mahinda Rajapaksa'yı başbakan olarak tanıyamam." ifadelerini kullandı.

Jayasuriya, Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi görevden alarak yerine eski Devlet Başkanı Rajapaksa'yı getirmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

- Yeni partiye destek gösterileri

Başkent Colombo'da toplanan binlerce Sri Lankalı, devlet başkanı tarafından göreve getirilen Rajapaksa'ya destek gösterisi düzenledi.

Gösteriye katılanlar, "Bu kimlerin gücü? Mahinda'nın gücü" şeklinde slogan atarak yürüdü.

Geçen hafta ise aralarında milletvekilleri ve aktivistlerin de olduğu 10 binden fazla kişinin katılımıyla gösteri düzenlenmiş, Sirisena'nın başbakanı görevden almasına tepki gösteren göstericiler, demokrasi yanlısı sloganlar atmıştı.

Görevden alınan Wickremesinghe'nin taraftarları, üzerinde "Anayasa'ya zarar veren diktatörlüğü mağlup edelim", "Demokrasiyi yeniden tesis edelim" ve "Parlamento toplansın" yazılı pankartlar taşımıştı.

- Siyasi kriz

Devlet Başkanı Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Wickremesinghe'yi 26 Ekim'de görevden alarak yerine eski Devlet Başkanı Rajapaksa'yı getirmiş ve 27 Ekim'de parlamento çalışmalarını gelecek ayın 16'sına kadar askıya aldığını açıklamıştı.

Görevden alınan Wickremesinghe hükümetinde petrol bakanı olan Arjuna Ranatunga'nın geçen hafta bakanlığa girdiği esnada etrafında toplanan ve kendisini protesto eden Rajapaksa destekçilerine bir koruması tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

