Sri Lanka'daki siyasi kriz derinleşiyor

Sirisena, dün geç saatlerde yayımlanan bir bildiriyle, bugün yerel saatle 12.00 itibarıyla parlamentonun feshedildiğini ve 5 Ocak'ta erken seçim yapılacağını duyurmuştu.

Diğer yandan, muhalefetteki Tamil Ulusal İttifakı ve Halk Kurtuluş Cephesi sözcüleri de Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın söz konusu kararına karşı Yüksek Mahkeme'de dava açacaklarını belirtti.

Bir grup UNP milletvekili de parlamentonun feshine ilişkin görüştükleri Seçim Komisyonu Başkanı Mahinda Deshapriya'ya "demokrasinin korunması" için adım atması çağrısında bulundu.

Çin'in Şinhua ajansının haberine göre, UNP milletvekili Mangala Samaraweera, basına yaptığı açıklamada, Sirisena'nın parlamentoyu feshetmesinin "yasa dışı" olduğunu savunarak, partisinin gelecek haftanın başında konuya ilişkin Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunacağını ifade etti.

Bildiride, adaylık başvurularının 19-26 Kasım tarihlerinde yapılacağı ve yeni parlamentonun 17 Ocak'ta toplanacağı belirtilmişti.

- Siyasi kriz

Devlet Başkanı Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Wickremesinghe'yi 26 Ekim'de görevden alarak yerine eski Devlet Başkanı Rajapaksa'yı getirmiş ve 27 Ekim'de de parlamento çalışmalarının 16 Kasım'a kadar askıya alındığını açıklamıştı.

Görevden alınan Ranil Wickremesinghe hükümetinde petrol bakanı olan Arjuna Ranatunga'nın geçen hafta bakanlığa girdiği esnada etrafında toplanan ve kendisini protesto eden Rajapaksa destekçilerine bir koruması tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Meclis Başkanı Karu Jayasuriya, Devlet Başkanı Sirisena'nın Başbakan Wickremesinghe'yi görevden alması üzerine başlayan siyasi krizin çözümü için parlamentonun derhal toplanmaması halinde çıkabilecek şiddet olaylarına karşı uyarıda bulunarak, "Bazıları bu meseleyi sokaklarda çözmeye çalışıyor. Eğer böyle giderse katliam yaşanabilir." demişti.

Jayasuriya, hafta içinde yaptığı yazılı açıklamada, Meclisteki eski hükümet üyelerinin, haklarının gasbedildiğine dair taleplerini kendisine aktardıklarını kaydederek, "Şu durumda göreve getirilen Rajapaksa Mecliste çoğunluğu sağlayana kadar eski hükümeti tanımak zorundayım. Yeni parti (Halkın Birleşik Özgürlük İttifakı) Mecliste çoğunluğu sağlayamadığı sürece Rajapaksa'yı başbakan olarak tanıyamam." ifadelerini kullanmıştı.

