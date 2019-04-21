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Sri Lanka'daki terör saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 11:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını lanetledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını lanetledi.

Kalın, Twitter'daki hesabından, Sri Lanka'da meydana gelen terör saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Sri Lanka’da kilise ve otellere yapılan terör saldırısını lanetlediğini belirten Kalın, "Hayatını kaybedenlere taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Faili, kaynağı ve ideolojisi ne olursa olsun terörün her türünü reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan terör saldırıları

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