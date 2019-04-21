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Sri Lanka'daki terör saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 18:40 | Son Güncelleme

Saldırılarda kullanıldığından şüphelenilen bir kamyonet ele geçirildi - Emniyet Müdürlüğünde özel operasyon merkezi kuruldu

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarında patlayıcıları ve saldırganları taşımak için kullanıldığından şüphelenilen bir kamyonet ele geçirildi.

Yerel Daily Mirror sitesinin haberinde, polisin, başkent Colombo'nun Wellawatte semtinde patlayıcıları ve saldırganları taşımak için kullanıldığından şüphelenilen bir kamyonetin ele geçirdiği bildirildi.

Bu arada emniyet müdürlüğünde vatandaşlara daha etkili hizmet verebilmek için özel operasyon merkezinin kurulduğu belirtildi.

Sri Lanka'da sabah saatlerinde üç kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlendi.

Bu saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında, yine Colombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana geldi.

Sri Lanka polisi, başkent Colombo ve çevresinde meydana gelen saldırılarda 207 kişinin hayatını kaybettiğini, 450 kişinin yaralandığını açıkladı.

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