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Sri Lanka'daki terör saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 20:35 | Son Güncelleme

Beyaz Saray: - "ABD, bu Paskalya'da çok sayıda can kaybına sebep olan Sri Lanka'daki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor. Hayatını kaybeden 200'den fazla kişinin ailelerine en derin taziyelerimizi ve yaralananlara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, ABD yönetiminin, Sri Lanka'da bazı kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada söz konusu terör saldırıları kınandı.

Açıklamada, "ABD, bu Paskalya'da çok sayıda can kaybına sebep olan Sri Lanka'daki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor. Hayatını kaybeden 200'den fazla kişinin ailelerine en derin taziyelerimizi ve yaralananlara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Bu hain ve duygusuz saldırıların faillerinin adaletin önüne getirilmesi sürecinde Sri Lanka yönetimi ve halkının yanındayız." ifadelerine yer verildi.

- Pompeo'dan taziye

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da saldırılarla ilgili yazılı açıklama yaparak saldırıları kınadı.

Hayatını kaybedenler arasında bazı ABD vatandaşlarının da olduğunu belirten Pompeo, "İbadet yerlerinde toplanan ya da tatillerini geçiren masum insanlara saldırmak, tüm evrensel değerlere ve özgürlüklere karşı yapılmıştır ve tek amacı barış ile güvenliği tehdit etmek olan radikal teröristlerin doğasını bir kez daha bizlere göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "ABD, Sri Lanka halkına başsağlığı diliyor ve yardım etmeye hazırız." açıklamasında bulunmuştu.

Sri Lanka'da sabah saatlerinde üç kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında, yine Colombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmişti.

Sri Lanka polisi, başkent Colombo ve çevresinde meydana gelen saldırılarda 207 kişinin hayatını kaybettiğini, 450 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray Sri Lanka

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