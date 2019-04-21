Sri Lanka'daki terör saldırıları

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, ABD yönetiminin, Sri Lanka'da bazı kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada söz konusu terör saldırıları kınandı.

Açıklamada, "ABD, bu Paskalya'da çok sayıda can kaybına sebep olan Sri Lanka'daki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor. Hayatını kaybeden 200'den fazla kişinin ailelerine en derin taziyelerimizi ve yaralananlara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Bu hain ve duygusuz saldırıların faillerinin adaletin önüne getirilmesi sürecinde Sri Lanka yönetimi ve halkının yanındayız." ifadelerine yer verildi.

- Pompeo'dan taziye

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da saldırılarla ilgili yazılı açıklama yaparak saldırıları kınadı.

Hayatını kaybedenler arasında bazı ABD vatandaşlarının da olduğunu belirten Pompeo, "İbadet yerlerinde toplanan ya da tatillerini geçiren masum insanlara saldırmak, tüm evrensel değerlere ve özgürlüklere karşı yapılmıştır ve tek amacı barış ile güvenliği tehdit etmek olan radikal teröristlerin doğasını bir kez daha bizlere göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.