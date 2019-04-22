Sri Lanka’daki terör saldırıları

MELBOURNE (AA) - Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, terör saldırılarını, ülkeyi ve ekonomiyi istikrarsız hale getirme çabası olarak gördüğünü belirterek, "Bu talihsiz durumla başa çıkacağız, yasa ve düzeni sağlamak için hep birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Başbakan Wickremesinghe, ülkesindeki 207 kişinin hayatını kaybettiği, 450 kişinin yaralandığı kilise ve otellere yönelik terör saldırısına ilişkin Başbakanlığın resmi internet sayfasından yazılı açıklama yaptı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Wickremesinghe, "Bunu (saldırıları) ülkeyi ve ekonomiyi istikrarsız hale getirme çabası olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sıkı önlemler almaları talimatı verdim"

Dini yerleri ve bazı otelleri hedef alan saldırılar sonrasında düzenin korunması için tüm yetkili birimlerin birlikte çalışması gerektiğini ifade eden Wickremesinghe, "Savunma Bakanı, Üçlü Kuvvetler Komutanı ve Emniyet Genel Müdürüne ülkede hukuk ve düzeni sağlamak için sıkı önlemler almaları talimatını verdim.’’ ifadelerini kullandı.