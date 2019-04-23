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Sri Lanka’daki terör saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 08:34 | Son Güncelleme

Paskalya günündeki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 310’a yükseldi

MELBOURNE (AA) - Sri Lanka’da Paskalya gününde kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 310’a yükseldiği bildirildi.

Sri Lanka DailyMirror’ın, Polis Medya Sözcüsü Ruwan Gunasekara’nın açıklamalarına dayandırarak verdiği habere göre, Pazar günkü Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırılarında ölenlerin sayısı arttı.

Sözcü Gunasekara, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 290'dan 310'a yükseldiğini kaydetti.

Saldırıların ardından yapılan operasyonların devam ettiğini aktaran Gunasekara, şu ana kadar 40'a yakın şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gunasekara, gözaltına alınan kişilerin tamamının Sri Lankalı olduğunu belirtti.

Sri Lanka'da Pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları saldırılarda 39’u yabancı uyruklu 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı. Saldırılarda, Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş da yaşamını yitirmişti.

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310 kişi öldü 40 şüpheli gözaltında Sri Lanka terör saldırısı

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