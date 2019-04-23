Sri Lanka'daki terör saldırıları

Hindistan istihbaratının Sir Lankalı yetkilileri Paskalya gününde kiliseleri ve otelleri hedef alan terör saldırılarından 2 saat önceden uyardığı öne sürüldü.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberinde, Hint istihbaratının Sri Lankalı yetkilileri ülkedeki ilk terör saldırısından 2 saat önce uyardığı iddia edildi.
Hint hükümetinden bir yetkili, 4 Nisan ve 20 Nisan tarihlerinde de saldırıların olabileceğiyle ilgili uyarı mesajlarının Sri Lankalı istihbarat yetkililerine verildiğini belirtti.
Sri Lanka Devlet Başkanlığı ve Hindistan Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.
Terör örgütü DEAŞ sözde haber ajansı aracılığıyla yayımladığı açıklamada, saldırıları üyelerinin gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü.
Sri Lanka Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, daha önce yaptığı açıklamada, Paskalya gününde yaşanan saldırılardan yerel terör örgütü "Ulusal Tevhid Cemaati"ni sorumlu tutmuştu. Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.
Öte yandan Emniyet Müdür Yardımcısı Priyalal Disanayaka imzasıyla yayımlanan, ülkenin 4 güvenlik birimine gönderilen 11 Nisan tarihli bir istihbarat raporunda, Ulusal Tevhid Cemaatinin Paskalya törenleri sırasında kiliselere yönelik saldırı planladığına dair bilgilerin yer aldığı ortaya çıkmıştı.
Sri Lanka'da önceki gün Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.
Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.
Sri Lanka makamları, saldırılarda 310 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.
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