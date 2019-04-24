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Sri Lanka’daki terör saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 07:10 | Son Güncelleme

Paskalya günündeki bombalı saldırılarda ölenlerin sayısı 359’a yükseldi

MELBOURNE (AA) - Sri Lanka’da Paskalya ayini sırasında kilise ve otelleri hedef alan bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 321’den 359’a yükseldiği açıklandı.

Sri Lanka Polis Sözcüsü Ruwan Gunasekara tarafında yapılan açıklamaya göre, Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırılarında ölenlerin sayısı arttı.

Sözcü Gunasekara, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 359'a çıktığını açıkladı.

- Saldırılarla ilgili gözaltı sayısı 58’e yükseldi

Saldırıların ardından yapılan operasyonlar kapsamında dün gece 18 şüphelinin daha yakalandığını aktaran Ruwan Gunasekara, son operasyonda yakalananlarla birlikte gözaltındaki şüpheli sayısının 40’dan 58’e yükseldiğini söyledi.

Yakalanan şüphelilerin kimlik ve uyrukları hakkında bilgi vermeyen Gunasekara, dün gözaltına alınan 40 kişinin de Sri Lankalı olduğunu açıklamıştı.

Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Son bilgilere göre, 359 kişinin hayatını kaybettiği ve 500’den fazla kişinin de yaralandığı bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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