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Sri Lanka'daki terör saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 09:00 | Son Güncelleme

ABD'den FBI yetkililerinin soruşturmaya yardım için Sri Lanka'da bulunduğu bildirildi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin, Paskalya ayini sırasında kilise ve oteller dahil 8 noktayı hedef alan bombalı terör saldırılarının soruşturulmasına yardım amacıyla Sri Lanka'da bulunduğu kaydedildi.

ABD'nin Kolombo Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın destek sözü çerçevesinde saldırıları soruşturmaya yardım için FBI yetkililerinin Sri Lanka'ya geldiğini duyurdu.

Elçilikten konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Ülkede Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Saldırılarda 359 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı. Saldırılarla bağlantılı gözaltındaki şüpheli sayısının 58'e yükseldiği açıklandı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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