Sri Lanka'daki terör saldırıları

COLOMBO (AA) - Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın, ülkede Paskalya günü düzenlenen ve 250'den fazla kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarından önce yaşanan istihbarat zaafiyeti ile ilgili meclis soruşturmasında polisin ifade vermesine karşı olduğu bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Sirisena'nın dün akşam üst düzey yetkililerle yaptı toplantıda, polisin ve istihbarat görevlilerinin, medyanın karşısında hassas detayları görüşmek üzere soruşturmayı yürüten meclis komitesi tarafından çağrılmasını onaylamadığını söylediği aktarıldı.

Polise göre, Sirisena, komite görüşmelerine katılmayı reddeden memurları koruma sözü verdi.

Açıklamada, Sirisena'nın, Yüksek Mahkemede patlamalarla ilgili görülen beş dava olduğunu ve başsavcının kendisine meclis soruşturmasının mahkeme davalarına mani teşkil edebileceğini bildirdiğini söylediği kaydedildi.

Ülkede istihbarat yetkilileri, eski bürokratlar ve görevden uzaklaştırılan üst düzey emniyet yetkilisi, hafta içi meclis soruşturma komitesi önünde ifade vermiş ve güvenlik alanındaki eksikliklerden bahsetmişti.