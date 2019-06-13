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Sri Lanka'daki terör saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 20:56 | Son Güncelleme

Hindistan'da, Sri Lanka'da 21 Nisan'da düzenlenen terör saldırılarının elebaşı olduğu ileri sürülen Zahran Hashim ile bağlantısı olduğu şüphesiyle 1 kişi tutuklandı

Hindistan'da terörle mücadele ekipleri, Sri Lanka'da 21 Nisan'da düzenlenen terör saldırılarını planlayan bir intihar bombacısı ile bağlantısı olduğu şüphesiyle Tamil Nadu eyaletinde 1 kişiyi tutukladı.

BBC'nin haberine göre, Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansı (NIA) tarafından, Sri Lanka'daki saldırıları üstlenen DEAŞ terör örgütünün üyesi olduğu ileri sürülen kişilerle ilgili alınan ihbar üzerine Coimbatore şehrinde 7 farklı yere arama operasyonu düzenlendi.

NIA'dan yapılan açıklamada, saldırılarının elebaşı olduğu ileri sürülen Zahran Hashim ile Facebook üzerinden arkadaş olan Mohammed Azarudeen isimli kişinin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonlar sırasında sorgulanmak üzere gözaltına alınan diğer 5 kişi ile Azarudeen hakkında dava açıldığı ifade edildi.

Operasyonlarda cep telefonları, sim kartları, bilgisayarlar, hafıza kartları, havalı tüfek saçmaları ve çok sayıda belge ele geçirildiği kaydedildi.

32 yaşındaki Azarudeen'in, DEAŞ'ın Tamil Nadu bölgesindeki önde gelen isimlerinden olduğu ve örgütün fikirlerini yaydığı bir sosyal medya hesabı yönettiği bildirildi.

NIA, nisan ayından buna terör örgütü DEAŞ militanlarına yönelik arama operasyonları yürütüyor.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, 26 Nisan'da, saldırganların elebaşı olduğu iddia edilen Zahran Hashim'in, başkent Kolombo'da Shangri-La oteline düzenlenen saldırıya liderlik ettiğini ve bu saldırıda öldüğünü, Haşim'e "İlham" adlı ikinci bir intihar saldırganının eşlik ettiğini açıklamıştı.

- Ülkedeki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar yaşanmıştı. Yetkililer, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Emniyet Müdür Vekili C.D. Wickramaratne, bu ayın başında yaptığı açıklamada, Paskalya gününde Katolik kiliselerini, büyük otelleri ve kamuya açık alanları hedef alan bombalı saldırıların fail ve iş birlikçilerinin tümünün ya yakalandığını ya da öldüğünü belirtmişti.

Hükümet, Paskalya gününde yaşanan saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı yerel terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Sri Lanka terör örgütü DEAŞ

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