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Sri Lanka'daki terör saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 15:56 | Son Güncelleme

21 Nisan Paskalya günü düzenlenen terör saldırılarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle şimdiye kadar 293 şüpheli gözaltına alındı

COLOMBO (AA) - Sri Lanka'da 21 Nisan Paskalya günü düzenlenen, 250'den fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla bağlantılı 293 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis sözcüsü Ruwan Gunasekera, basına yaptığı açıklamada, Paskalya gününde kiliseleri, otelleri ve diğer noktaları hedef alan terör saldırılarıyla bağlantıları olduğu şüphesiyle şimdiye kadar 293 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Gunasekera, bu kişilerden 115 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, 178 kişinin ise sorgularının sürdüğünü kaydetti.

Şüphelilere ait 6 milyar Sri Lanka rupisi (yaklaşık 189 milyon TL) değerindeki mal varlıklarının dondurulması için de harekete geçildiğini dile getiren Gunasekera, 41 şüpheliye ait 100'den fazla banka hesabının da halihazırda dondurulmuş olduğunu ifade etti.

Gunasekera, ayrıca, polisin 2 bin 900'den fazla telefon numarasını ve 169 Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği numarasını analiz ederek şüphelilerle ilgili mühim bilgileri açığa çıkardığını söyledi.

- Sri Lanka'da Cemaat-i İslami liderine gözaltı

Cemaat-i İslami'den geçen ay sonunda yapılan açıklamada, partinin geçen yıl eylüle kadar 24 yıl başkanlığını sürdüren 59 yaşındaki Raşid Üstad Haccul Ekber'in polis tarafından evinden alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, polisin Ekber'i, terör saldırılardan sorumlu tutulan yasaklı Ulusal Tevhid Cemaati'ne yardım ettiğine ilişkin şikayetler üzerine gözaltına aldığını belirttiği ancak suçlamaların asılsız olduğu kaydedilmişti.

"Sri Lanka Cemaat-i İslami, kayıtlı bir dini ve sivil toplum kuruluşudur ve ılımlı görüşleri vardır. Kuruluş, şeffaf şekilde kanunlara uygun olarak hareket eder ve terör ile aşırıcılığın her şekline şiddetle karşı çıkmaktadır." ifadesi kullanılan açıklamada, ne Sri Lanka'daki Cemaat-i İslami'nin ne de Üstad Ekber'in yasaklı Ulusal Tevhid Cemaati ya da başka bir terörist grupla hiçbir ilişkisi bulunmadığı vurgulandı.

Polislerin Ekber'i gözaltı kararı olmadan götürdüğü öğrenilmişti.

Ekber, parti başkanlığından ayrıldıktan sonra, partinin yürütme kurulu üyeliğine ve asbaşkanlığına seçilmişti.

- Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında 3 kilise ve 3 otelde bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala ve Dematogoda'da patlamalar olmuştu.

En az 250 kişinin yaşamını yitirdiği, 500’den fazla kişi yaralandığı saldırıların ardından ilan edilen olağanüstü hal 22 Ağustos’ta sona ermişti.

Saldırıların ardından, ülkede azınlık olan Müslümanlara ait çok sayıda ev ve iş yeri ateşe verilmiş, Müslümanlar toplum içinde taciz edilmiş ve nefret söylemlerinin hedefi olmuştu

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Sri Lanka terör saldırıları

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