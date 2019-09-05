- Sri Lanka'daki terör saldırıları

COLOMBO (AA) - Sri Lanka'da 21 Nisan Paskalya günü düzenlenen, 250'den fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla bağlantılı 293 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis sözcüsü Ruwan Gunasekera, basına yaptığı açıklamada, Paskalya gününde kiliseleri, otelleri ve diğer noktaları hedef alan terör saldırılarıyla bağlantıları olduğu şüphesiyle şimdiye kadar 293 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Gunasekera, bu kişilerden 115 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, 178 kişinin ise sorgularının sürdüğünü kaydetti.

Şüphelilere ait 6 milyar Sri Lanka rupisi (yaklaşık 189 milyon TL) değerindeki mal varlıklarının dondurulması için de harekete geçildiğini dile getiren Gunasekera, 41 şüpheliye ait 100'den fazla banka hesabının da halihazırda dondurulmuş olduğunu ifade etti.

Gunasekera, ayrıca, polisin 2 bin 900'den fazla telefon numarasını ve 169 Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği numarasını analiz ederek şüphelilerle ilgili mühim bilgileri açığa çıkardığını söyledi.

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