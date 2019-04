Sri Lanka’daki terör saldırılarına dünyadan tepki yağdı

Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da 207 kişinin hayatını kaybettiği ve 450 kişinin yaralandığı 3’ü kilise olmak üzere 8 ayrı noktadaki terör saldırılarına dünyadaki siyasilerden ve dini liderlerden tepki yağdı.

Papa Francis, St. Peter Meydanı’nda toplanan kalabalığa konuşmasında, “Tam bugün, Paskalya gününde Sri Lanka’da kiliselere ve insanların toplu olarak bulunduğu bölgelere acı ve yas getiren korkunç saldırı haberini üzüntü ve acıyla öğrendim. Böyle zalim bir şiddetin mağdurlarına ve Hristiyan cemaate şefkat ve yakınlığımı bildirmek isterim” dedi.

Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald S. Lauder ise Sri Lanka’daki saldırılara ilişkin yayımladığı mesajda, “Yahudi dünyası, hatta bütün medeni insanlar bu iğrenç saldırıyı kınıyor. Maksatlarına ulaşmak için terörü kullananlara karşı sıfır tolerans istiyoruz. Hristiyan takvimindeki kutsal günlerin birinde bu tam barbarca saldırı, teröre karşı mücadelenin uluslararası gündemde en yukarıda tutulması için acı bir uyarıdır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Otellere ve kiliselere yapılan terörist saldırılara maruz kalan Sri Lanka’ya ABD halkından kalbi taziyelerimi sunarım. Yardım için hazırız” ifadelerini kullandı.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel de, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena’ya gönderdiği taziye mesajında, “Paskalya’yı kutlamak için toplanan insanlara yapılan bu iğrence saldırı şok edici” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sri Lanka’da oteller ve kiliselere yapılan terörist saldırılara karşı derin acı duydum. Biz kesinlikle bu iğrenç saldırıları kınıyoruz. Sri Lanka halkıyla dayanışma içindeyiz. Bu Paskalya gününde düşüncelerimiz kurbanların bütün akrabalarına gidiyor” dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sri Lanka’da kiliselere ve otellere yapılan saldırılar gerçekten dehşet verici. En derin sempati duygularım bu trajik zamandan etkilenenlere gitsin. Hiç kimsenin inancını korkuya kaptırmamasını sağlamak için birlikte durmalıyız” ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter’dan, “Terör ve barbarlık asla bizi yenemeyecek” açıklamasını yaptı.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Twitter’dan, “Paskalya pazarında bile nefret ekenler ve ölüm biçenler var. Sri Lanka’daki kiliselere yapılan saldırılar Hristiyanlara karşı yapılan gerçek bir soykırımı gösteriyor. Masum kurbanlara dua edelim ve dünya genelinde din hürriyeti için çalışalım” ifadelerini paylaştı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, “Dehşet ve üzüntüyle bu kadar insanın hayatına mal olan bombalamayı duydum. Barış içinde ibadet etmek için toplanan ve bu güzel ülkeyi ziyaret etmek için gelen kurbanların ailelerine kalbi taziyelerimi sunarım. Destek vermeye hazır bekliyoruz” dedi.

İsrail Başbakanı Reuven Rivlin, “Pazar Paskalyasını kutlamak için ibadet eden saldırı aşağılık bir suçtur. Biz hepimiz tanrının çocuklarıyız. Bir dine yapılan saldırı hepimize yapılan saldırıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum. Bu menfur hadiseden dolayı Sri Lanka halkına ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" mesajını yayımladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, “Sri Lanka’da Paskalya esnasında ibadet edenlere yapılan terörist saldırı üzüntü verici. Sri Lanka halkı ve hükümetine dost taziyelerimi sunarım. Dualarımız kurbanlar ve ailelerinedir. Terörizm din tanımayan tehdittir ve küresel olarak suçlanmalı ve karşı çıkılmalıdır” dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Erdern, “Yeni Zelanda bütün terörizm saldırılarını ve terör faaliyetlerini kınar. 15 Mart’ta topraklarımıza yapılan saldırıyla kararımız güçlendi. Sri Lanka’da kilise ve otellerdeki insanlara yapılan saldırıyı görmek yıkıcı. Yeni Zelanda her türlü aşırıcılığı reddeder ve din hürriyetinin ve güvenli ibadet etme hakkının yanında durur. Böyle şiddeti sona erdirmek için toplu olarak irade ve cevap bulmalıyız” dedi.