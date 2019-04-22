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Sri Lanka'daki terör saldırılarına dünyadan tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 09:31 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: - "Çin hükümeti adına saldırının kurbanlarına en derin taziyelerimi iletiyor ve yaralılarla ölenlerin yakınlarının acılarını paylaşıyorum" - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo: - "Endonezya halkı adına Sri Lanka hükümeti ve ölenlerin yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyorum. Yaralıların bir an önce iyileşmesini umuyorum" - Malezya Halkın Adaleti Partisi Genel Başkanı Enver İbrahim: - "Hristiyan dostlarımızın kutsal gününde korkunç ve acımasız bir trajedi" - Filipinler Cumhurbaşkanı Sözcüsü Salvador Panelo: - "Bu terör saldırısı milletimizi derinden sarsmıştır"

Çin, Endonezya, Malezya ve Filipinler hükümetlerinden Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarına tepkiler geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dün gece Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena'ya yolladığı taziye mesajında, saldırı nedeniyle yaşadığı şoku dile getirerek "Çin hükümeti adına saldırının kurbanlarına en derin taziyelerimi iletiyor ve yaralılarla ölenlerin yakınlarının acılarını paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

Şi, Çin hükümetinin Sri Lanka'nın her zaman yanında olacağını ve hükümetin ulusal güvenliği sağlama yönündeki çabalarını destekleyeceğini belirtti.

Aynı gün, Çin Başbakanı Li Kıçiang, Sri Lankalı mevkidaşı Ranil Wickremesinghe'ye taziye mesajı gönderdi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Sri Lanka'daki saldırıları kınayarak başsağlığı diledi.

Widodo, Endonezya hükümetinin Sri Lanka'daki terör eylemlerini kınadığını belirterek "Endonezya halkı adına Sri Lanka hükümeti ve ölenlerin yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyorum. Yaralıların bir an önce iyileşmesini umuyorum." ifadesini kullandı.

Malezya'da ülke krallığına ait Milli Saray'ın resmi internet sitesinde, Malezya Kralı Sultan Abdullah'ın saldırıyı kınadığı ve ölenlerin yakınlarına taziyede bulunduğunu içeren bir açıklama yayımlandı.

Halkın Adaleti Partisi Genel Başkanı Enver İbrahim de sosyal medya hesabındaki paylaşımda, terör saldırısını "Hristiyan dostlarımızın kutsal gününde korkunç ve acımasız bir trajedi." olarak niteledi ve saldırı kurbanlarına başsağlığı diledi.

Filipinler'de Cumhurbaşkanı Sözcüsü Salvador Panelo, "Meydana gelen terör saldırısı milletimizi derinden sarsmıştır. Sri Lanka vatandaşları ve korkunç saldırıdan etkilenenlerle dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyor, yürekten dualarımızı iletiyoruz." diyerek saldırıyı kınadı.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayan bir açıklamada bulundu ve olayda Filipinler vatandaşı kimsenin zarar görmediğini belirtti.

Sri Lanka'da dün sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlenmişti.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 290'a yükselmişti.

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