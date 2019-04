Sri Lanka'daki terör saldırılarına tepkiler

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) Genel Sekreteri Necati Ceylan, Sri Lanka'daki terör saldırılarına ilişkin, "Bu saldırıları planlayan ve yapanların inancı, etnik kökeni her ne olursa olsun yaptıkları utanç verici eylemi şiddetle kınıyoruz. Saldırıya uğrayanların inancı, etnik kökeni her ne olursa olsun acılarını paylaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Saldırıların mahiyeti ve sonuçları göz önüne alındığında uzun bir zaman önce planlandığı değerlendirmesini yapan Ceylan, Mısır, Yemen, Afganistan, Amerika, Pakistan, İran ve Yeni Zelanda’daki saldırılara benzerliğine dikkati çekti.

Ceylan, terör saldırılarının hedefinde kiliselerin yanında otellerin de olmasının saldırılara uluslararası nitelik kazandırmayı hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sri Lanka’da dini azınlıklar olarak Müslüman ve Hristiyanların ilişkisinin iyi durumda olduğunu biliyoruz. Dini ve topluluk liderleri bu ilişkiyi güçlendirmek için çalışmaktadırlar. Sri Lanka’da bütün Müslüman kuruluşlar bu vahşiliği çekincesiz olarak kınamıştır. Bu saldırıları planlayan ve yapanların inancı, etnik kökeni her ne olursa olsun yaptıkları utanç verici eylemi şiddetle kınıyoruz. Saldırıya uğrayanların inancı, etnik kökeni her ne olursa olsun acılarını paylaşıyoruz. Onların haklarını her zeminde savunacağımızı ilan ediyoruz. Müslümanlar ve Hristiyanlar başta olmak üzere bütün din mensuplarını ve bütün insanları; dünya barışını, bütün insanlığı hedef alan bu hain planların ve suçların karşısında durmaya çağırıyoruz. "