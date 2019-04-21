Sri Lanka'daki terör saldırılarına tepkiler

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) Genel Sekreteri Necati Ceylan, Sri Lanka'daki terör saldırılarına ilişkin, "Bu saldırıları planlayan ve yapanların inancı, etnik kökeni her ne olursa olsun yaptıkları utanç verici eylemi şiddetle kınıyoruz. Saldırıya uğrayanların inancı, etnik kökeni her ne olursa olsun acılarını paylaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, saldırının özelde Sri Lanka halkına genelde ise bütün insanlığa karşı yapılmış bir saldırı olduğunu söyledi.

Saldırının hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını belirten Ceylan, "Sri Lanka’da kiliselere ve otellere yapılan saldırılarda 207 kişinin öldüğünü, 450 kişinin de yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ölenlerin yakınlarına, Sri Lanka halkına ve bütün insanlığa başsağlığı diliyoruz. Hangi dine ait olursa olsun mabetlere yapılan saldırı, terörün en aşağılık olanıdır. İbadet eden masum insanlara saldırı yapmak insanlık dışı bir davranıştır. Hiçbir haklı gerekçesi olamaz. İnsanların kutsal değerleri olan inançlarını, mabetlerini ve canlarını hedef alması nedeniyle bu suçlar insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Masum bir insanı öldürmenin bütün insanları öldürmekle eşdeğer olduğuna inanıyoruz. " ifadelerini kullandı.