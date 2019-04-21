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Sri Lanka'daki terör saldırılarına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 19:57 | Son Güncelleme

Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Necati Ceylan: - "Bu saldırıları planlayan ve yapanların inancı, etnik kökeni her ne olursa olsun yaptıkları utanç verici eylemi şiddetle kınıyoruz. Saldırıya uğrayanların inancı, etnik kökeni her ne olursa olsun acılarını paylaşıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) Genel Sekreteri Necati Ceylan, Sri Lanka'daki terör saldırılarına ilişkin, "Bu saldırıları planlayan ve yapanların inancı, etnik kökeni her ne olursa olsun yaptıkları utanç verici eylemi şiddetle kınıyoruz. Saldırıya uğrayanların inancı, etnik kökeni her ne olursa olsun acılarını paylaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, saldırının özelde Sri Lanka halkına genelde ise bütün insanlığa karşı yapılmış bir saldırı olduğunu söyledi.

Saldırının hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını belirten Ceylan, "Sri Lanka’da kiliselere ve otellere yapılan saldırılarda 207 kişinin öldüğünü, 450 kişinin de yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ölenlerin yakınlarına, Sri Lanka halkına ve bütün insanlığa başsağlığı diliyoruz. Hangi dine ait olursa olsun mabetlere yapılan saldırı, terörün en aşağılık olanıdır. İbadet eden masum insanlara saldırı yapmak insanlık dışı bir davranıştır. Hiçbir haklı gerekçesi olamaz. İnsanların kutsal değerleri olan inançlarını, mabetlerini ve canlarını hedef alması nedeniyle bu suçlar insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Masum bir insanı öldürmenin bütün insanları öldürmekle eşdeğer olduğuna inanıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Saldırıların mahiyeti ve sonuçları göz önüne alındığında uzun bir zaman önce planlandığı değerlendirmesini yapan Ceylan, Mısır, Yemen, Afganistan, Amerika, Pakistan, İran ve Yeni Zelanda’daki saldırılara benzerliğine dikkati çekti.

Ceylan, terör saldırılarının hedefinde kiliselerin yanında otellerin de olmasının saldırılara uluslararası nitelik kazandırmayı hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sri Lanka’da dini azınlıklar olarak Müslüman ve Hristiyanların ilişkisinin iyi durumda olduğunu biliyoruz. Dini ve topluluk liderleri bu ilişkiyi güçlendirmek için çalışmaktadırlar. Sri Lanka’da bütün Müslüman kuruluşlar bu vahşiliği çekincesiz olarak kınamıştır. Bu saldırıları planlayan ve yapanların inancı, etnik kökeni her ne olursa olsun yaptıkları utanç verici eylemi şiddetle kınıyoruz. Saldırıya uğrayanların inancı, etnik kökeni her ne olursa olsun acılarını paylaşıyoruz. Onların haklarını her zeminde savunacağımızı ilan ediyoruz. Müslümanlar ve Hristiyanlar başta olmak üzere bütün din mensuplarını ve bütün insanları; dünya barışını, bütün insanlığı hedef alan bu hain planların ve suçların karşısında durmaya çağırıyoruz. "

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Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka Uluslararası Hukukçular Birliği

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