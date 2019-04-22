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Sri Lanka'daki terör saldırılarına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 02:40 | Son Güncelleme

Avustralya Müftüsü Dr. İbrahim Abu Mohammed, Sri Lanka'daki kilise ve otellere yönelik saldırıları kınadı

MELBOURNE (AA) - Avustralya Müftüsü Dr. İbrahim Abu Mohammed, Sri Lanka’daki kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarını kınadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Abu Mohammed, ‘‘Kiliselerde ibadetlerini yapan insanlara karşı yapılan terörist saldırıyı şiddetle kınıyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Abu Mohammed, ‘‘Ülke içindeki ve dışındaki tüm Hristiyan kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz ve acılarını paylaşıyoruz. Kiliselerin liderleri, başkanları ve tüm Hristiyan kardeşlerle dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyoruz. Bu acı olayda onların yanındayız.’’ paylaşımında bulundu.

- İbadethanelere saldırı kabul edilemez

Victoria İslam Konseyi (İCV) de hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen mesaj yayımladı.

Paskalya ayini sırasında korku yaşayan Sri Lanka halkı için dua edildiği belirtilen mesajda, "Herhangi bir ibadethaneye saldırı kabul edilemez. Hiçbir ibadet yeri hedeflenmemeli. İbadetlerini yerine getirmek için buralara katılan herkesin güvende olması gerekir." ifadelerine yer verildi.

Ana vatanlarında yakınlarını kaybeden Avustralyalı Sri Lankalıların acılarının paylaşıldığı vurgulanan mesajda, söz konusu acılı ailelere yardım edilmeye hazır olunduğu kaydedildi.

Sri Lanka’da dün sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında, yine Kolombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmiş, Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda 27'si yabancı uyruklu 207 kişinin hayatını kaybettiğini 450 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Sri Lanka terör saldırısı

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