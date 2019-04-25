Sri Lanka'daki terör saldırılarına tepkiler

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Hukukçular Birliği, Sri Lanka'da Paskalya ayini sırasında kiliseleri ve otelleri hedef alan terör saldırıları için kınama mesajı yayımladı.
Birlikten yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda ölenlerin yakınlarına, Sri Lanka halkına ve bütün insanlığa baş sağlığı dileğinde bulunulduğu belirtildi.
Bu saldırının özelde Sri Lanka halkına, genelde ise bütün insanlığa karşı yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Hangi dine ait olursa olsun mabetlere yapılan saldırı, terörün en aşağılık olanıdır. İbadet eden masum insanlara saldırı yapmak insanlık dışı bir davranıştır. Hiçbir haklı gerekçesi olamaz. İnsanların kutsal değerleri olan inançlarını, mabetlerini ve canlarını hedef alması nedeniyle bu suçlar insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Masum bir insanı öldürmenin bütün insanları öldürmekle eş değer olduğuna inanıyoruz." denildi.
Saldırıların mahiyeti ve sonuçları göz önüne alındığında, uzun bir zaman sürecinde planlandığı ve icra edildiğinin anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu saldırı 3. Dünya savaşı çıkarmak, dünyayı kan gölüne çevirmek isteyen insanlık düşmanlarının planıdır. Mısır'da, Yemen'de, Afganistan'da, Amerika'da Pakistan'da, İran'da, Yeni Zelanda'da ve daha birçok ülkede, bugün de Sri Lanka'da mabetlere yapılan saldırıların benzerliği, bu saldırıların aynı odak tarafından planlandığı ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Sri Lanka'da kiliselere yapılan bu hain saldırı, otellere yapılan saldırı ile uluslararası bir niteliğe büründürülmek istenmektedir. Sri Lanka'da dini azınlıklar olarak Müslüman ve Hristiyanların ilişkisinin iyi durumda olduğunu biliyoruz. Dini ve topluluk liderleri bu ilişkiyi güçlendirmek için çalışmaktadırlar. Sri Lanka'da bütün Müslüman kuruluşlar bu vahşiliği çekincesiz olarak kınamıştır."
Açıklamada, bu utanç verici eylemin şiddetle kınandığını vurgulanarak, "Saldırıya uğrayanların inancı etnik kökeni her ne olursa olsun acılarını paylaşıyoruz. Onların haklarını her zeminde savunacağımızı ilan ediyoruz.
Müslümanlar ve Hristiyanlar başta olmak üzere bütün din mensuplarını ve bütün insanları; dünya barışını, bütün insanlığı hedef alan bu hain planların ve suçların karşısında durmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum