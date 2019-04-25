Sri Lanka'daki terör saldırılarına tepkiler

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Hukukçular Birliği, Sri Lanka'da Paskalya ayini sırasında kiliseleri ve otelleri hedef alan terör saldırıları için kınama mesajı yayımladı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda ölenlerin yakınlarına, Sri Lanka halkına ve bütün insanlığa baş sağlığı dileğinde bulunulduğu belirtildi.

Bu saldırının özelde Sri Lanka halkına, genelde ise bütün insanlığa karşı yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Hangi dine ait olursa olsun mabetlere yapılan saldırı, terörün en aşağılık olanıdır. İbadet eden masum insanlara saldırı yapmak insanlık dışı bir davranıştır. Hiçbir haklı gerekçesi olamaz. İnsanların kutsal değerleri olan inançlarını, mabetlerini ve canlarını hedef alması nedeniyle bu suçlar insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Masum bir insanı öldürmenin bütün insanları öldürmekle eş değer olduğuna inanıyoruz." denildi.

Saldırıların mahiyeti ve sonuçları göz önüne alındığında, uzun bir zaman sürecinde planlandığı ve icra edildiğinin anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: