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Sri Lanka’daki terör saldırılarında 12 ülke vatandaşlarını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 05:42 | Son Güncelleme

Teröre hedef olan Sri Lanka’da hayatını kaybeden 290 kişinin, bu ülkenin yanı sıra 12 farklı ülkeden oldukları belirlendi

MELBOURNE (AA) - Sri Lanka’da Paskalya gününde kilise ve otellere yönelik bombalı terör saldırılarında hayatını kaybeden 290 kişinin, bu ülkenin yanı sıra 12 farklı ülkenin vatandaşı olduğu bildirildi.

Sri Lanka makamlarından yapılan açıklamalara göre, Sri Lanka'nın yanı sıra, aralarında Hindistan, İngiltere, ABD, Danimarka, İspanya, Avustralya, Çin ve Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülke, bombalı terör saldırısında vatandaşlarını kaybetti.

Paskalya günündeki kanlı terör saldırılarında hayatını kaybeden 290 ve yaralanan 500’den fazla terör mağdurunun büyük bir çoğunluğunun Sri Lanka vatandaşı olduğu ifade edildi.

Kilise ve otellere yönelik bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerinin netleşmeye başlamasıyla, ölenler arasındaki 39 kişinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

- Hindistan ve İngiltere 8'er vatandaşını kaybetti

Hindistan ve İngiltere, 8'er vatandaşını saldırılarda kaybettiğini duyurdu.

Hindistan ve İngiltere'yi, en az 4 vatandaşını kaybeden ABD, 3 vatandaşını kaybeden Danimarka ile 2'şer vatandaşını kaybeden İspanya, Avustralya, Çin, İsviçre ve Türkiye takip etti.

Sayıları tam bilinmemekle birlikte, Hollanda, Japonya ve Portekiz’inde saldırıda en az birer vatandaşını yitirdiği kaydediliyor. Hayatını kaybeden ve yaralananların kimlik tespitlerinin tamamlanması durumunda rakamların değişebileceği belirtiliyor.

Sri Lanka'da Pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları saldırılarda 39’u yabancı uyruklu olmak üzere 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda, Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş da yaşamını yitirmişti.

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