HABER

Sri Lanka’daki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 290'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 07:13 | Son Güncelleme

Saldırıların faillerine yönelik operasyonlar sonucu 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi

MELBOURNE (AA) - Sri Lanka’daki kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 207'den 290’a yükseldiği bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Sri Lanka’da dünkü Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırılarında ölenlerin sayısı arttı.

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 290'a çıktığı, yaralı sayısının ise 500'ün üzerinde olduğu kaydedildi.

Saldırıların ardından yapılan operasyonlarda 24 kişinin yakalandığını duyuran güvenlik birimleri, saldırıları düzenleyenler konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı.

Sri Lanka’da dün sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında, yine Kolombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda 27'si yabancı uyruklu 207 kişinin hayatını kaybettiğini, 450 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirmişti.

PARTNER"Bir arkadaşım 'İrem’i o işe almayın' demiş...""Bir arkadaşım 'İrem’i o işe almayın' demiş..."
Sarıyer’de denetimden kaçan otomobil polise çarptıSarıyer’de denetimden kaçan otomobil polise çarptı
Düğün sonrası hastaneye akın ettiler! Düğün sonrası hastaneye akın ettiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
290 kişi öldü Sri Lanka terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Altun: Devletimiz hesap soracaktır

Altun: Devletimiz hesap soracaktır

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Behzat Ç. böyle geri dönüyor! İşte yeni sezondan ilk fragman

Behzat Ç. böyle geri dönüyor! İşte yeni sezondan ilk fragman

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıyer’de denetimden kaçan otomobil polise çarptı

Sarıyer’de denetimden kaçan otomobil polise çarptı

Düğün sonrası hastaneye akın ettiler!

Düğün sonrası hastaneye akın ettiler!

Kontrolden çıkan taksi, lüks otomobile çarpıp takla attı

Kontrolden çıkan taksi, lüks otomobile çarpıp takla attı

İstanbul'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

Korkunç şüphe! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

Şehit ailesi, Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Sağanak yağış geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.