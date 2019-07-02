Sri Lanka'daki terör saldırılarında üst düzey tutuklamalar

Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena, saldırıların önlenebileceğine dair kamuoyundaki yoğun eleştiriler üzerine güvenlik güçlerinin ihmallerinin araştırılması için bir soruşturma komitesi kurmuştu. Komite, yaptığı incelemelerin ardından hazırladığı raporu Cumhurbaşkanına sunmuştu. Sirisena da raporu değerlendirilmek üzere Başsavcı Dappula de Livera'ya iletmişti.

Başsavcılık, Emniyet Müdürü Vekili Chandana Wickremaratne'ye yazdığı mektupta, uluslararası hukuka göre "insanlığa karşı ağır suç işlediğinden" şüphelenilen Jayasundara ve Fernando'nun tutuklanmasını talep etmişti.

COLOMBO (AA) - Sri Lanka'da 21 Nisan Paskalya günü düzenlenen, 290 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarında ihmalleri olduğu gerekçesiyle açığa alınan Emniyet Müdürü Pujith Jayasundara ile eski Savunma Bakanı Hemasiri Fernando tutuklandı.

Sri Lanka'da siyasetçiler ve güvenlik yetkilileri, terör saldırıyla ilgili istihbarat bilgilerinin Hindistan tarafından önceden kendilerine aktarıldığı ancak bu istihbaratın değerlendirilmediğine yönelik iddialar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Olayın ardından dönemin Savunma Bakanı Hemasiri Fernando istifa etmiş, Cumhurbaşkanı Sirisena, dönemin Emniyet Müdürü Jayasundara'yı görevden almıştı.

- Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

