HABER

Sri Lanka'daki terör saldırılarında üst düzey tutuklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 16:48 | Son Güncelleme

Saldırılarda ihmalleri olduğu gerekçesiyle açığa alınan Emniyet Müdürü Pujith Jayasundara ile eski Savunma Bakanı Hemasiri Fernando tutuklandı

COLOMBO (AA) - Sri Lanka'da 21 Nisan Paskalya günü düzenlenen, 290 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarında ihmalleri olduğu gerekçesiyle açığa alınan Emniyet Müdürü Pujith Jayasundara ile eski Savunma Bakanı Hemasiri Fernando tutuklandı.

Polis sözcüsü Ruwan Gunasekara, Jayasundara ve Fernando'nun polis gözetiminde bulundukları hastanelerde tutuklandıklarını bildirdi.

Başsavcılık, Emniyet Müdürü Vekili Chandana Wickremaratne'ye yazdığı mektupta, uluslararası hukuka göre "insanlığa karşı ağır suç işlediğinden" şüphelenilen Jayasundara ve Fernando'nun tutuklanmasını talep etmişti.

Başsavcılık, dün polisten, tutuklanmaları istenilen şüphelilerin neden tutuklanmadığının açıklanmasını istemişti.

Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena, saldırıların önlenebileceğine dair kamuoyundaki yoğun eleştiriler üzerine güvenlik güçlerinin ihmallerinin araştırılması için bir soruşturma komitesi kurmuştu. Komite, yaptığı incelemelerin ardından hazırladığı raporu Cumhurbaşkanına sunmuştu. Sirisena da raporu değerlendirilmek üzere Başsavcı Dappula de Livera'ya iletmişti.

Sri Lanka'da siyasetçiler ve güvenlik yetkilileri, terör saldırıyla ilgili istihbarat bilgilerinin Hindistan tarafından önceden kendilerine aktarıldığı ancak bu istihbaratın değerlendirilmediğine yönelik iddialar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Olayın ardından dönemin Savunma Bakanı Hemasiri Fernando istifa etmiş, Cumhurbaşkanı Sirisena, dönemin Emniyet Müdürü Jayasundara'yı görevden almıştı.

- Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Kaymakamın oğlunun son anları kameradaKaymakamın oğlunun son anları kamerada
Fotoğraf çekmek için canlarını tehlikeye attılarFotoğraf çekmek için canlarını tehlikeye attılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emniyet müdürü Sri Lanka

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı açıklaması

Bakanlık duyurdu! Pençe Harekatı'nda sıcak gelişme

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama: İlik savaşı riski devam ediyor

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha önce 5 kez 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.