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Sri Lanka'daki terör saldırılarını DEAŞ üstlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 15:10 | Son Güncelleme

Sri Lanka'daki terör saldırılarını DEAŞ üstlendi

Sri Lanka'da Paskalya gününde yaşanan bombalı saldırıların sorumluluğunu DEAŞ terör örgütü üstlendi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, örgütün sözde haber ajansında yayımlanan açıklamada, aralarında kiliselerin ve büyük otellerin olduğu 8 noktaya düzenlenen saldırıların DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Örgüt, saldırıyı yaptığını ileri sürdüğü teröristlerin ise fotoğraf veya görüntülerini yayınlamadı.

Sri Lanka hükümeti, Paskalya gününde yaşanan terör saldırılarından "Ulusal Tevhid Cemaati" adlı yerel bir militan grubunu sorumlu tutmuştu.

Örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiği ifade edilmişti.

Ülkede emniyet müdür yardımcısı imzasıyla yayımlanan 11 Nisan tarihli bir istihbarat raporunda grubun, Paskalya törenlerinde kiliselere saldırı planladığına dair bilgilerin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Sri Lanka'da dün Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları saldırılarda 310 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklanmıştı.

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DEAŞ Sri Lanka terör saldırısı

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