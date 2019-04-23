Sri Lanka'daki terör saldırılarını DEAŞ'ın üstlenmesi

Sri Lanka'da otel ve kiliselere düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybeden Türk vatandaşları Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un babaları, saldırıları üstlenen terör örgütü DEAŞ'a tepki gösterdi.

Yiğit Ali Çavuş'un babası Mehmet Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun vefatı nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.

Çavuş, terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları üstlenmesine ilişkin, "Bunlar insan değil. Böyle bir şey görmedim. Din adına yapılıyorsa bunların Müslümanlıkla ilişkisi yok. Daha çok dinimize zarar veriyorlar. Böyle pırıl pırıl insanların ölümüne neden oluyorlar. Onları kınıyorum." dedi.

Oğluyla en son olaydan bir gün önce görüştüğünü anlatan Çavuş, "Acımız büyük, Allah herkese sabır versin. Ülkemiz için pırıl pırıl bir evladımı kaybettim. Çok başarılıydı. Çalıştığı şirketin en üst yöneticileri özel uçakla Adıyaman'a geldi. Bu da oğlumun çok sevilen ve başarılı birisi olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

- "İnandıkları dini, düşünceyi iyi öğrensinler"

Serhan Selçuk Nariçi'nin babası Mehmet Nariçi ise saldırıları terör örgütü DEAŞ'ın üstlenmesiyle ilgili, "Bunların hiçbir medeni yönü yok. Çok adi, insanlık dışı, maneviyatsız." diye konuştu.