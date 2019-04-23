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Sri Lanka'daki terör saldırılarını DEAŞ'ın üstlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da otel ve kiliselere düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybeden Türk vatandaşları Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un babaları, saldırıları üstlenen terör örgütü DEAŞ'a tepki gösterdi - Baba Mehmet Çavuş: - "Din adına yapılıyorsa bunların Müslümanlıkla ilişkisi yok. Daha çok dinimize zarar veriyorlar" - Baba Mehmet Nariçi: - "Gerçek Müslümanlığı öğrenmeyen insanlar her türlü araca ve teröre oyuncak olabilir, terörün maşası olabilir"

Sri Lanka'da otel ve kiliselere düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybeden Türk vatandaşları Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un babaları, saldırıları üstlenen terör örgütü DEAŞ'a tepki gösterdi.

Yiğit Ali Çavuş'un babası Mehmet Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun vefatı nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.

Çavuş, terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları üstlenmesine ilişkin, "Bunlar insan değil. Böyle bir şey görmedim. Din adına yapılıyorsa bunların Müslümanlıkla ilişkisi yok. Daha çok dinimize zarar veriyorlar. Böyle pırıl pırıl insanların ölümüne neden oluyorlar. Onları kınıyorum." dedi.

Oğluyla en son olaydan bir gün önce görüştüğünü anlatan Çavuş, "Acımız büyük, Allah herkese sabır versin. Ülkemiz için pırıl pırıl bir evladımı kaybettim. Çok başarılıydı. Çalıştığı şirketin en üst yöneticileri özel uçakla Adıyaman'a geldi. Bu da oğlumun çok sevilen ve başarılı birisi olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

- "İnandıkları dini, düşünceyi iyi öğrensinler"

Serhan Selçuk Nariçi'nin babası Mehmet Nariçi ise saldırıları terör örgütü DEAŞ'ın üstlenmesiyle ilgili, "Bunların hiçbir medeni yönü yok. Çok adi, insanlık dışı, maneviyatsız." diye konuştu.

Tüm dünyanın barışını istediğini dile getiren Baba Nariçi, şunları kaydetti:

"Bütün insanlığı seviyorum. Dünyanın birçok yerinde arkadaşlarım var. Bütün insanlığı kucaklıyorum. Gerçek Müslümanlığı öğrenmeyen insanlar her türlü araca ve teröre oyuncak olabilir, terörün maşası olabilir. Önce inandıkları dini, düşünceyi iyi öğrensinler. Allah'ın 99 sıfatını iyi öğrensinler. Ne yaptıklarını, ne ettiklerini Allah ile vicdan arasında muhasebe etsinler. Terörle masum insanların katledilmesi kimse tarafından kabul edilemez."

Sri Lanka'da yerel basında yer alan haberlere göre, örgütün sözde haber ajansında yayımlanan açıklamada, aralarında kiliselerin ve büyük otellerin olduğu 8 noktaya düzenlenen saldırıların DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

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Adıyaman Mehmet Çavuş Sri Lanka'daki terör saldırıları Yiğit Ali Çavuş

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