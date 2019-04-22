HABER

Sri Lanka’daki terör saldırılarını Özel Soruşturma Komitesi araştıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 08:07 | Son Güncelleme

Sri Lanka’daki terör saldırılarını Özel Soruşturma Komitesi araştıracak

MELBOURNE (AA) - Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena’nın, Paskalya gününde kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarını araştırmak için Özel Soruşturma Komitesi oluşturacağı bildirildi.

Sri Lanka Resmi Haber Portalı (News.Ik), Cumhurbaşkanı Sirisena’nın, 290 kişinin hayatını kaybettiği, 500’den fazla kişinin yaralandığı, kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını araştırmak üzere 24 saat içinde Özel Soruşturma Komitesi kuracağını duyurdu.

Yüksek Mahkeme Hakimi başkanlığında görev yapacak komitenin, birçok insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemlerinin sebeplerini, arka planını, muhtemel ihmallerle birlikte diğer faktörleri araştıracağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Sekreteri Udaya R. Seneviratne, komite üyelerinin önümüzdeki 24 saat içinde atanacağını, saldırılarla ilgili raporun da iki hafta içinde tamamlanacağını söyledi.

Öte yandan, terör saldırılarının ardından başlatılan operasyonlarda 24 kişinin yakalandığını duyuran Sri Lanka polisi, saldırıları düzenleyenlere ilişkin açıklamada bulunmadı.

Sri Lanka’da dün sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki hayvanat bahçesi yakınında ve Kolombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmişti.

Sri Lanka polisi tarafından saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiği, 500’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirmişti.

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
Nisan ayında lapa lapa kar yağdıNisan ayında lapa lapa kar yağdı
Sarıyer’de denetimden kaçan otomobil polise çarptıSarıyer’de denetimden kaçan otomobil polise çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena Özel Soruşturma Komitesi Sri Lanka terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Altun: Devletimiz hesap soracaktır

Altun: Devletimiz hesap soracaktır

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Behzat Ç. böyle geri dönüyor! İşte yeni sezondan ilk fragman

Behzat Ç. böyle geri dönüyor! İşte yeni sezondan ilk fragman

Survivor'da şıklık yarışı! Şarkı yarışmasını kim kazandı?

Survivor'da şıklık yarışı! Şarkı yarışmasını kim kazandı?

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğduğunuz saat karakterinizi ele veriyor!

Doğduğunuz saat karakterinizi ele veriyor!

Hakkari'de Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

Sarıyer’de denetimden kaçan otomobil polise çarptı

Sarıyer’de denetimden kaçan otomobil polise çarptı

Düğün sonrası hastaneye akın ettiler!

Düğün sonrası hastaneye akın ettiler!

Kontrolden çıkan taksi, lüks otomobile çarpıp takla attı

Kontrolden çıkan taksi, lüks otomobile çarpıp takla attı

İstanbul'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

Korkunç şüphe! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.