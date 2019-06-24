Sri Lanka'daki terör saldırılarıyla ilgili dönemin bakanına soruşturma

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka'da, 21 Nisan'da, Paskalya günü yaşanan terör saldırılarındaki ihmal ve kusurları nedeniyle, saldırılar sırasında Savunma Bakanlığı görevinde bulunan Hemasiri Fernando'ya soruşturma açılması talep edildi.

Başsavcı Dappula de Livera, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena tarafından saldırıları araştırması için oluşturulan özel komitenin bulgularına dayanarak eski Savunma Bakanı Fernando'ya soruşturma açılmasını önerdiğini belirtti.

Fernando'nun olaylar öncesi ve sonrasında hatalarına ve eksikliklerine işaret eden ve soruşturma açılması için Emniyet Müdür Vekili Chandana Wickremeratne'ye mektup gönderen Başsavcı De Livera, komitenin nihai raporunu dikkate aldığını vurguladı.

De Livera, perşembe günü de saldırılar sırasında ihmal ve hataları ortaya çıkan 9 polis hakkında soruşturma açılması talebini emniyet güçlerine göndermişti.

Cumhurbaşkanı Sirisena, kamuoyundaki saldırıların önlenebileceğine dair yoğun eleştiriler üzerine, güvenlik güçlerinin ihmallerinin araştırılması için bir soruşturma komitesi kurmuştu. Komite, yaptığı incelemelerin ardından hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı'na sunmuştu. Sirisena da raporu değerlendirilmek üzere Başsavcı De Livera'ya iletmişti.