Sri Lanka’daki terör saldırısı

MELBOURNE (AA) - Avustralya Müftüsü Dr. İbrahim Ebu Muhammed ve Müslüman cemaat liderlerinden oluşan heyet, Sri Lanka’nın Sydney Başkonsolosu Lal Lalremrematunge’ye taziye ziyaretinde bulundu.

Başkonsolosluk makamındaki taziye ziyaretinde, müftü Muhammed’in yanı sıra Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC) Başkanı Şadi el-Süleyman, Yeni Güney Galler İmamlar Konseyi Başkanı Hasan el-Situhi, çeşitli camilerde görev yapan imamlar ve dini toplum önderleri yer aldı.

ANIC'den yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin, Sri Lanka’da geçen hafta 253 kişinin hayatını kaybettiği, 500’den fazla kişinin yaralandığı terör saldırılarına karşı Sri Lanka halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla yapıldığı vurgulandı.

- "Terörizmin dini, ırkı ve rengi yoktur"

Saldırının sadece Sri Lanka halkına değil, tüm insanlığa yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırı, Müslümanlar, Hristiyanlar, Budistler, farklı inanç ve ırklardan diğer insanların barbarca kurban edildiği uluslararası bir trajedidir. Terörizmin dini, ırkı ve rengi yoktur.’’ ifadeleri kullanıldı.