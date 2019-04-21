Sri Lanka'daki terör saldırısına dünyadan tepkiler

KUALA LUMPUR/CAKARTA/MELBOURNE/WELLINGTON (AA) - Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya ve Malezya hükümetleri, Sri Lanka’da düzenlenen, 207 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını şiddetle kınadı.
Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Malezya saldırıyı şiddetle kınamakta ve katillerin adalete hesap vermesini ümit etmektedir. Saldırının kurbanları ve aileleri için dua ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Saldırılarda herhangi bir Malezya vatandaşının zarar görmediği belirtilen açıklamada, uluslararası camiaya tedbir ve sağduyu çağrısında bulunuldu.
Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka’daki terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Paskalya Bayramı'nın neşeli geçmesi gerekirken böyle bir saldırının yaşanması lanetlenmesi gereken bir şeydir." ifadesini kullandı.
Endonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılar şiddetle kınanarak, Endonezya hükümeti ve halkının kurbanların ailelerine taziyelerini sunduğu belirtildi.
Kurbanlar arasında herhangi bir Endonezya vatandaşının olmadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Sri Lanka hükümetinin olağan durumu idare edebileceğine inanıyoruz. İhtiyaç olması durumunda Endonezya hükümeti gerekli desteği vermeye istekli." ifadesine yer verildi.
Ayrıca açıklamada, Sri Lanka’da ikamet eden Endonezyalıların temkinli olması ve yerel makamların güvenlik talimatlarını takip etmesi istendi.
- "Yeni Zelanda tüm terör eylemlerini kınıyor"
Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları da Sri Lanka'daki terör saldırısını şiddetle kınadı.
Paskalya tatilini geçirdiği Sydney’de gazetecilere yaptığı açıklamada Sri Lanka’daki saldırıyı kınayan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Masum hayatlar bir kez daha çalındı ve tüm içtenliğimizle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz." ifadesini kullandı.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yaptığı yazılı açıklamada, Sri Lanka'ya başsağlığı diledi. Sri Lanka’ya bu zor zamanda desteklerini ifade eden Ardern, açıklamasına şöyle devam etti:
"Yeni Zelanda tüm terör eylemlerini kınıyor ve kararlılığımız 15 Mart'ta toprağımızda yapılan saldırıyla güçlendi. Sri Lanka'da insanlar kiliselerde ve otellerdeyken bir saldırı olduğunu görmek çok üzücü. Yeni Zelanda her türlü aşırıcılığı reddediyor ve din özgürlüğü ve güvenli şekilde ibadet etme hakkını savunuyor. Hep birlikte bu şiddeti durdurmanın çaresini ve cevaplarını bulmalıyız."
- Sri Lanka'da kilise ve otellere saldırılar
Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 207 kişi öldü, 400 kişi yaralandı.
Ülkede sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St.Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlendi.
Bu saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında, yine Colombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana geldi.
Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin 27'sinin yabancı uyruklu kişiler olduğunu bildirdi.
Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirdi.
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