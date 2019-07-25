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Sri Lanka’dan İngiltere’ye çöplerini geri alma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 13:41 | Son Güncelleme

Sri Lanka İngiltere’den yüzden fazla çöp konteynerini geri almasını isteyerek çöplerini geri dönüşüm olarak ihraç eden gelişmiş ülkelere karşı çıkan Asya ülkeleri listesine girdi.Sri Lanka İngiltere’den çöp konteynerlerini geri almasını istedi.

Sri Lanka İngiltere’den yüzden fazla çöp konteynerini geri almasını isteyerek çöplerini geri dönüşüm olarak ihraç eden gelişmiş ülkelere karşı çıkan Asya ülkeleri listesine girdi.
Sri Lanka İngiltere’den çöp konteynerlerini geri almasını istedi. İngiliz medyasında çıkan rapora göre, plastik, şırınga ve şüpheli insan kalıntılarından oluşan 111 konteynerin 2017 yılında İngiltere’den gönderildiğine inanılan çöpler geçtiğimiz hafta koku şikayeti nedeniyle liman yetkilileri tarafından kontrol edildi. Yetkili makamlar Salı günü atıkların yeniden ihracı için derhal harekete geçtiklerini söyledi.
Sri Lanka Gümrük Dairesi Sözcüsü Suni Jayaratne, "Bazı çöpler sıvılaşmış ve bazıları ise onları inceleyemeyeceğimiz kadar kötü bir durumda" açıklamasını yaptı.
Başkent Colombo’da dün göstericiler İngiliz Yüksek Komisyonunun dışında bir gösteri yaptı ve komisyona İngiltere’yi atıkları geri almaya çağıran bir mektup verdi. Gösteriye katılanlar, “Sri Lanka senin çöplük bahçen değil” yazan pankartlar taşıdı.
Küresel çöp ticareti, dünyanın en büyük plastik atık alıcısı olan Çin’in ithalatını yasaklamasıyla geçen yılın başlarında bir dönüm noktasına ulaştı. O zamandan beri, Güneydoğu Asya, gelişmiş ülkelerden gelen ve çoğu geri dönüşümü olmayan kirli plastikten oluşan atık gönderilerinde büyük bir artış gördü.
Ancak birçok ülke çöpü geldiği yere geri göndermeye başladı. Bu haftanın başlarında, Kamboçya ABD ve Kanada’ya bin 600 ton atık göndereceğini açıkladı. Mayıs ayında Filipinler, Kanada’ya 69 konteyner yükü çöp gönderdi ve bir ay önce Malezya, İspanya’ya beş konteyner geri gönderdi.

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