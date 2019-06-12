HABER

Sri Lankalı turizmciler Şanlıurfa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 12:32 | Son Güncelleme

THY tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tanıtımı amacıyla Türkiye'ye getirilen Sri Lanka'nın önde gelen seyahat acentelerinin temsilcileri, "Tarihin sıfır noktası" olarak kabul edilen Göbeklitepe'yi ziyaret etti

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tanıtımı amacıyla Türkiye'ye getirilen Sri Lanka'nın önde gelen seyahat acentelerinin temsilcileri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından tarihi ören yerinin bulunduğu Şanlıurfa'ya yurt içinden ve yurt dışından turistlerin ilgisi artarak devam ediyor.

Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ve Şanlıurfa Turizm Gelişim AŞ'nin daveti üzerine THY sponsorluğunda Sri Lanka'nın önde gelen seyahat acentelerinin yetkilileri, Türkiye'nin kültür turlarındaki en önemli merkezlerinden birisi olan Şanlıurfa'ya geldi.

Konuk heyet, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ve diğer yerleri ziyaret etti.

Türkiye’nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar ve Sri Lanka Ankara Maslahatgüzarı Dilani Weerakoon'ün de yer aldığı heyet, Göbeklitepe'deki arkeolojik bulguları gözlemleyerek, merak ettikleri sorulara, rehberler aracılığıyla yanıt aldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan, Göbeklitepe, Nemrut Milli Parkı ve Diyarbakır Surları gibi Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan yapılar başta olmak üzere bölgenin tanıtılması amacıyla bu tür organizasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Bu tür etkinliklerin önemini anlatan Aslan, "Gelecek yıllarda turizmdeki altyapı sorunları giderildikçe Şanlıurfa bölgedeki turizmin toplanma ve dağıtım merkezi olacaktır. Bu, Şanlıurfa'nın kültürel zenginliği ve coğrafi konumu nedeniyle rahatlıkla ulaşacağı bir hedef." diye konuştu.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Su Samuru, balık yerken görüntülendiSu Samuru, balık yerken görüntülendi
Kayseri'de Atatürk'ün kaldığı müze eve yoğun ilgiKayseri'de Atatürk'ün kaldığı müze eve yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göbeklitepe Sir Lanka Şanlıurfa turizm

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi: Anında karşılık verildi

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

Sosyal medyada gezerken bu linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.