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Sri Lankalı yetkililere Müslümanları şiddetten koruma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 11:42 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü: - "Sri Lankalı yetkililer, Budist milliyetçilerin tehdit ve saldırılarına karşı Müslümanları korumalı"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Sri Lankalı yetkililere, Budist milliyetçilerin tehdit ve saldırılarıyla karşı karşıya olan Müslümanları şiddetten koruma çağrısı yaptı.

Örgütten yapılan açıklamada, Sri Lanka'da Müslümanlara yönelik keyfi tutuklamalara ve diğer suistimallere son verilmesi gerektiği belirtildi.

Ülkede 21 Nisan Paskalya günü düzenlenen saldırılar sonrasında, Sri Lankalı Müslümanların Budist milliyetçiler tarafından temel hak ihlalleri, saldırılar ve tacizlere maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, "Sri Lankalı yetkililer, Budist rahipler tarafından Müslümanlara yöneltilen nefret söylemleri ve çete şiddetini desteklemeyi ve görmezden gelmeyi bırakmalılar." ifadesine yer verildi.

Saldırılar sonrasında, öfkeli kalabalıkların diğer Güney Asya ülkelerinden gelen Müslüman göçmen ve sığınmacılara saldırdığı anımsatılan açıklamada, bin 400 kadar kişinin güvenlikleri için uygunsuz ve kalabalık geçici barınaklara sığınmak zorunda kaldığına işaret edildi.

Özellikle, Kuzey Batı eyaletinde Müslümanların ev ve iş yerlerinin saldırıya uğradığı, bu saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiğine dikkati çekilen açıklamada, polisin saldırılara karşı hiçbir önlem almadığı belirtildi.

Açıklamada, Haziran 2019'da Müslümanlar ve avukatlarıyla yapılan mülakatlarda, çok sayıda ihlalin belgelendiği, bu taciz ve saldırıların çoğunda devletin ortaklığı olduğu kaydedildi. Polisin çok sayıda güvenlik kamerası kaydı olmasına rağmen Müslüman iş yerlerine saldıran Budist milliyetçiler hakkında işlem yapmadığı ifade edilen açıklamada, yetkililerin nefret söyleminde bulunan Budist rahiplere karşı da harekete geçmediği vurgulandı.

Saldırılardan bu yana 2 bin 299 kişinin gözaltına alındığı, bunların çoğunun sonra kefaletle serbest bırakıldığı, 500'ünün halen tutuklu olduğu belirtilen açıklamada, gözaltına alınanların çoğunun Müslüman olduğu, evlerinde para, Kur'an ya da Arapça yazılı metin bulundurdukları gibi gerekçelerle gözaltına alındıkları kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena'nın saldırıların hemen sonrasında peçeyi yasakladığı hatırlatılarak, bunun sadece başörtüsü bile takan Müslüman kadınların kamusal alanda taciz ve hakarete uğramasına yol açtığının altı çizildi.

Gebeliğinin son dönemlerinde olan başörtülü bir kadının, fotoğraf çekilmek için gittiği stüdyoda hapşırırken ağzını kapatması üzerine, orada bulunan başka birisi tarafından "yüzünü sakladığı" gerekçesiyle şikayet edilip gözaltına alındığı ve 3 hafta alıkonulduğu aktarılan açıklamada, "Söz konusu düzenleme, sadece peçe kullanan değil, diğer Müslüman kadınların da mahkemelere, öğretmen olarak çalıştıkları devlet okullarına girmesinin engellenmesine yol açmıştır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Sri Lankalı yetkililer, Budist milliyetçilerin tehdit ve saldırılarına karşı Müslümanları korumalı. Hükümet, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı tavır alarak, yasaları tacizcileri cezalandırmak için kullanmalı ve savunmasız toplumları hedef haline getirmek yerine korumalı." çağrısı yer aldı.

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Budist milliyetçiler İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) müslümanlar saldırı Sri Lanka tehdit

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